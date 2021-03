Le Gabon rêve de siéger une 4e fois au Conseil de sécurité des Nations-Unies

C’est l’ambition matérialisée hier par une décision de l’Union africaine (UA). Le Gabon sera bien candidat au nom de l’Union à l’un des deux postes de membres non-permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies réservés à l’Afrique. Le Gabon devra tout de même obtenir l’approbation des autres membres lors de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Un quatrième couronnement diplomatique dont rêve l’administration Bongo après ceux de 1978 à 1979, 1998 à 1999 et 2010 à 2011. Le Gabon ambitionne ainsi de côtoyer les cinq grandes nations de cette institution que sont les Etats-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Rappelons que le Conseil de sécurité des Nations unies est l’organe exécutif des Nations-Unies, d’où les convoitises d’y être membre pour tenter de penser sur la diplomatie mondiale.

Cet organe onusien est notamment chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il dispose de pouvoirs spécifiques tels que l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaire. Certaines décisions, appelées résolutions, du Conseil de sécurité ont force exécutoire et « les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité ».