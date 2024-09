El. CAN 2025 : Les Panthères du Gabon corrigées 4 buts à 1 par les Lions de l’Atlas du Maroc

Pour la première journée des éliminatoires du groupe B de la CAN Maroc 2025, disputée ce vendredi soir, les joueurs de Thierry Mouyouma ont été totalement maîtrisés par les Lions de l’Atlas du Maroc. Dominés tout au long des deux périodes, les Marocains se sont imposés 4 buts à 1 face à un Gabon qui entame très mal cette campagne des éliminatoires.

Grosse douche froide pour le Gabon et ses supporters. Opposés au Maroc ce 6 septembre, les Gabonais ont souffert dès le coup d’envoi, donné au stade d’Agadir. Le premier but contre le Gabon est intervenu tôt, à la 10e minute, sur un penalty transformé par Ziyech. Aubameyang, qui aurait pu remettre son équipe dans le match, a raté un penalty cinq minutes plus tard.

Le score final de la rencontre

La rencontre a rapidement tourné à l’avantage du Maroc, avec un deuxième penalty accordé à la 26e minute et transformé une nouvelle fois par Ziyech, qui signera ainsi un doublé. Le Gabon est mené 2-0. Peu après, un troisième penalty est accordé, cette fois en faveur du Gabon, et son capitaine Aubameyang ne manque pas l’occasion de réduire l’écart, inscrivant le seul but gabonais à la 40e minute : 2 buts à 1 à la mi-temps.

Classement du groupe B à l’issue de cette première journée :

Position Équipe MJ G N P BP BC DB Pts 1 Maroc 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 République Centrafricaine 1 1 0 0 3 2 +1 3 3 Lesotho 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Gabon 1 0 0 1 1 4 -3 0

Ce sera malheureusement l’unique réalisation pour le Gabon. En seconde période, les Lions de l’Atlas, galvanisés, ont alourdi le score coup sur coup, d’abord à la 59e minute grâce à Diaz, puis à la 82e minute avec un but d’El Kaabi. Ces deux réalisations ont définitivement éteint les espoirs gabonais. Score final : 4-1 en faveur du Maroc, qui, bien que déjà qualifié pour la prochaine édition, confirme qu’il reste une équipe redoutable dans ce groupe B des éliminatoires.