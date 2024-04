Jean Charles Solon, ce Français à la tête des grandes oreilles du palais présidentiel gabonais

Dans l’ombre des coulisses politiques du Gabon, un homme exerce un pouvoir considérable, pourtant peu connu du grand public : Jean Charles Solon. À la tête du SILAM (Service d’information et de lutte anti-mystification), ce Français d’origine malgache, fort d’une expérience dans l’armée française et au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE, France), est l’architecte d’un système d’interception et d’écoute mis en place par la Présidence gabonaise pour épier en toute discrétion ses citoyens depuis 15 ans.

Nos confrères de MondAfrique consacrent ce samedi le portrait au vitriol d’un redoutable monsieur de l’ombre du palais du Bord de mer de Libreville qui épie pourtant en permanence avec ses équipes nos appels et conversations électroniques. Un maître absolu de la surveillance électronique, Solon a transformé le SILAM en une machine redoutable, capable de surveiller chaque individu à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le Silam, logé au palais présidentiel gabonais Ses rapports, remis quotidiennement au président du Gabon, sont le reflet d’une connaissance exhaustive de la vie politique et sociale du Gabon, obtenue grâce à des moyens de surveillance sophistiqués infiltrant téléphones portables, messageries et mails. En dépit de son influence, Solon a dû faire face à des défis politiques. En 2020, une période de turbulence a émergé lorsque l’accès au président a été restreint, alimentant des rumeurs de réorganisation du SILAM avec l’aide d’experts étrangers. En 2023, un projet de réforme de la communauté du renseignement, incluant la création d’un méga-service dirigé par Frédéric Bongo, a menacé le statut du SILAM, bien que ce projet n’ait jamais vu le jour. La prise de pouvoir par l’armée en août 2023 a soulevé des questions sur le rôle du SILAM. En tant qu’entité suréquipée et informée, il est difficile d’imaginer qu’elle n’ait pas été au courant des événements. Malgré l’arrivée des militaires au pouvoir, Solon a été maintenu à son poste par le nouveau régime, laissant planer des doutes sur ses motivations. Aujourd’hui, l’avenir de Solon reste incertain. Son maintien en poste pourrait être perçu comme une menace potentielle pour le pouvoir en place, ou peut-être est-il simplement indispensable pour maintenir l’ordre établi. Quoi qu’il en soit, Jean Charles Solon demeure une figure énigmatique, omniprésente dans les rouages du pouvoir au Gabon qui s’est adjugé le droit depuis le pouvoir déchu d’Ali Bongo de placer sur écoute tous les ennemis du pouvoir et tous les leaders du pays. Le tout sans le moindre contrôle judiciaire.