Gabon vs RDC : un couac pour l’arrivée des stars expatriées du Gabon à Libreville

La confrontation décisive entre les Panthères du Gabon et Léopards de la RD Congo pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 promet de nombreux rebondissements. Alors que l’avion affrété par le Gabon pour rapatrier ses joueurs évoluant à l’étranger devait regagner Libreville ce lundi soir, le vol a tout simplement été annulé. En cause, une « défaillance technique » de l’aéronef.

Les stars internationales gabonaises qui seraient au complet, devaient regagner le Gabon ce lundi pour leur regroupement, selon les prévisions de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Sauf qu’un hic mécanique est venu contrarier le projet de voyage aérien. L’avion de la compagnie Ethiopian Airlines, censé ramener les joueurs au pays, n’a pu décoller de la capitale française comme prévu.

Un contre-temps qui devrait rapidement être corrigé puisque les joueurs internationaux gabonais devraient quitter Paris ce mardi à 10h, promet une communiqué de la Fegafoot. Un retard dans la préparation des Panthères du Gabon qui affronteront ce jeudi à 15h30 à Franceville (Haut-Ogooué) la RD Congo pour une place à la prochaine CAN de football prévue au Cameroun.