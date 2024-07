L’aéroport de Tchibanga rebaptisé en hommage à un ancien artisan de l’hégémonie du régime Bongo

C’est ce qu’a annoncé ce vendredi soir à Tchibanga (Nyanga, sud du Gabon) le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. L’ancien ministre de l’Intérieur d’Omar Bongo, Antoine de Padoue Mboumbou Miyakou, décédé le 20 avril dernier verra l’aéroport de la ville porter désormais son nom. Un hommage rendu par les autorités de la transition à ce fils de la province, pourtant connu pour son rôle crucial dans le maintien de l’hégémonie de la famille Bongo au pouvoir au lendemain du retour au multipartisme lors de la présidentielle controversée de 1993.

Voici ce qui s’appelle faire du neuf avec de l’ancien, amplifié de controverse. Le président de la transition continue de choyer les figures controversées de l’histoire politique récente du Gabon. S’il a certes rendu hommage au général Nazaire Boulingui pour son héroïsme durant notamment la Seconde Guerre mondiale au coté de la France, le général-président envoie également des clins d’œil aux personnalités centrales du régime de l’ère Omar Bongo.

Le général Oligui Nguema lors de son arrivée vendredi à Tchibanga

C’est le cas du célèbre ministre de l’Intérieur Antoine Mboumbou Miyakou (1937-2024). Selon l’annonce faite ce vendredi soir à la place de l’Indépendance de Tchibanga, l’aéroport de cette capitale provinciale sera désormais rebaptisé au nom de cet ex-pilier de l’hégémonie de la famille Bongo sur le Gabon. Un hommage rendu à ce fidèle serviteur du régime, disparu il y a près de trois mois. Un choix plutôt curieux pour les libérateurs du peuple, qui a dû vivre durant près de 60 ans sous le joug de la famille Bongo.

A priori ce geste s’inscrit dans une stratégie du général-président de la transition visant à rassembler et réhabiliter des personnages ayant servi la famille Bongo. Il semble aussi vouloir unir les fils et filles du pays autour de sa vision. Cependant, cet hommage public intervient au détriment du général Nazaire Boulingu Koumbai, héros de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d’Indochine et de la guerre d’Algérie. Une préférence visiblement assumée par le président de la transition et ses partisans.