Tournoi de l’Unité à Ntoum : Le football au service de la cohésion sociale

Le quartier Boa, dans la commune de Ntoum, a vibré jusqu’au week-end écoulé au rythme du football avec la tenue du « Tournoi de l’Unité », un événement sportif qui a rassemblé les jeunes talents locaux autour de la passion du ballon rond. Organisé du 13 au 31 août 2024, ce tournoi a été bien plus qu’une simple compétition, il a incarné l’esprit de solidarité et de cohésion sociale au sein de la jeunesse gabonaise.

Sur le stade de la carrière à Boa, les jeunes des catégories U15 et U20 se sont affrontés avec enthousiasme et détermination. Chaque match était une occasion pour ces joueurs de montrer leur talent et de vivre leur passion dans un cadre structuré. L’événement a attiré non seulement les habitants du quartier mais aussi des spectateurs venus de Libreville, soulignant l’importance du football comme lien social dans la région.

Un parrainage de prestige

Le « Tournoi de l’Unité » a bénéficié du soutien de l’honorable de la Transition, Jean Valentin Leyama, qui a parrainé l’événement et donné le coup d’envoi de la finale. Ce parrainage a apporté une dimension officielle et a rehaussé l’importance du tournoi, transformant ce rendez-vous sportif en un moment clé pour la communauté de Boa.

Remise du trophée aux vainqueurs chez les U20

Le 31 août 2024, la finale du tournoi a marqué l’apogée de deux semaines de compétition intense. Sous les acclamations des supporters, les équipes finalistes ont livré un match de haut niveau, démontrant tout le potentiel du football local. À la fin de la rencontre, les vainqueurs des catégories U15 et U20 ont été récompensés par des trophées remis par Jean Valentin Leyama, symbolisant l’excellence et l’esprit d’équipe.

Des récompenses méritées

Outre les trophées pour les équipes victorieuses, des distinctions ont été attribuées aux joueurs qui se sont particulièrement illustrés durant le tournoi. Les meilleurs joueurs, gardiens et coachs ont tous été salués pour leur performance et leur contribution à la réussite de cette compétition. Ces récompenses ont non seulement valorisé les talents individuels mais aussi encouragé l’ensemble des participants à poursuivre leur passion pour le football.

Une banderole de l’évènement

Pour Nianguya Boudinga Nahée Carlyna, coordonnatrice du tournoi, l’événement a dépassé les attentes. « Ce tournoi a permis de découvrir de nouveaux talents et de renforcer les liens entre les jeunes du quartier. Certains parents ont même découvert pour la première fois les compétences footballistiques de leurs enfants », a-t-elle déclaré avec fierté. Elle a également souligné l’importance de pérenniser cette initiative pour offrir aux jeunes de Boa des opportunités de se développer tant sur le plan sportif que personnel.

Le football, un facteur de développement

Le « Tournoi de l’Unité » a démontré que le football peut être un puissant outil de développement social. En offrant une plateforme où les jeunes peuvent s’exprimer et se mesurer les uns aux autres dans un esprit de fair-play, cet événement a contribué à éloigner les jeunes des influences négatives, tout en favorisant l’émergence de nouveaux talents. Boa, quartier souvent marginalisé, a ainsi trouvé dans le football un moyen de fédérer et d’élever sa jeunesse.

La coordinatrice du tournoi

Cette première édition du « Tournoi de l’Unité » restera dans les mémoires comme un succès retentissant. En combinant sport, éducation et solidarité, cet événement a prouvé que le football n’est pas seulement un jeu, mais aussi un vecteur de changement et de progrès pour les jeunes de Ntoum. L’espoir est maintenant que ce tournoi devienne une tradition annuelle, renforçant encore davantage les liens entre les habitants de Boa et offrant aux jeunes un tremplin vers un avenir meilleur.