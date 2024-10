Soutien du PDG au CTRI : « Lorsqu’un serpent mue, il reste toujours serpent », dézingue Féfé Onanga

Satisfait de l’engagement massif des jeunes pour sa campagne de sensibilisation et de mobilisation en faveur d’un « Oui » au référendum, Féfé Onanga, leader du mouvement populaire « Groupe Féfé Onanga », n’a pas manqué de critiquer la récente motion de soutien du Parti Démocratique Gabonais (PDG), son ancien parti.

Samedi 19 octobre, Féfé Onanga s’est entretenu avec les habitants du quartier Cosmos, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, lieu symbolique de ses activités politiques. Lors de cette rencontre, il s’est dit satisfait de l’engagement citoyen des jeunes électeurs à soutenir son initiative visant à susciter une prise de conscience collective. « Je suis plus que satisfait. Au début, les gens doutaient de mon succès, mais la mobilisation prouve que mon message est bien reçu », a-t-il déclaré.

Une vue des populations

Concernant la motion de soutien au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) émise par le PDG lors de sa rentrée politique, Féfé Onanga a exprimé son scepticisme, qualifiant cette démarche d’opportuniste : « Dieu seul sait si ce qu’ils disent est vrai, mais c’est du jamais vu qu’on vous enlève le gâteau et que vous souteniez aussitôt cette personne », a-t-il ironisé.

Pour Onanga, le PDG, au pouvoir depuis 1964, est responsable de la dégradation des infrastructures et du déclin économique, social et politique du Gabon. Il estime que la motion de soutien du PDG cache des ambitions bien plus profondes qu’un simple appui. « Lorsqu’un serpent mue, il reste un serpent », a-t-il lancé pour résumer son point de vue.

Les orateurs

Depuis le début de sa campagne, Féfé Onanga a réussi à mobiliser près de 3 000 jeunes à travers les quatre arrondissements de Port-Gentil. Cet engagement reflète l’alliance croissante entre la jeunesse et ses leaders politiques, conscients des enjeux du référendum du 16 novembre sur la nouvelle constitution. « Les jeunes sont avec moi. Ils me demandent eux-mêmes quand aura lieu la prochaine sortie. La politique commence par la famille », a-t-il souligné.

Selon Féfé Onanga, les actions actuelles du CTRI témoignent d’un engagement réel envers le développement du Gabon, bien plus que les promesses passées du PDG sous l’ère Ali Bongo. Il affirme que les Gabonais ont besoin de travail, de paix sociale, et de jouir pleinement des richesses du pays, des aspirations que le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, incarne à ses yeux. « Si on vote oui, c’est Brice Clotaire Oligui Nguema qui continue, et il est l’homme de la situation », a-t-il affirmé.

La prochaine mission du Groupe Féfé Onanga sera de recenser les électeurs ayant participé aux causeries pour le « Oui » au référendum et de continuer à sensibiliser pour assurer un vote massif en faveur du projet constitutionnel.