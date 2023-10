Sénat de transition au Gabon : la société civile, l’UN et le PDG en trio de tête des sièges

Contrairement à l’Assemblée nationale de transition où le Parti démocratique gabonais (PDG) est clairement la première formation politique la plus représentée, au Sénat les sièges ont été quelque peu plus équitablement alloués par le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ainsi, c’est la société civile qui caracole en tête fragilement avec 9 sur 70 sièges, suivis de l’Union nationale (8 sièges) et du PDG (7 sièges).

Triomphaliste à l'Assemblée de transition avec 32 sièges, l'ancien parti au pouvoir s'en sort pas mal du tout aussi au Sénat en se classant 3e formation la mieux représentée sinon la seconde derrière l'UN. Une prouesse à mettre à l'actif du président de la transition qui a préféré ne pas se priver des lumières et des talents des cadres de l'ancien parti unique. Dans cette chambre haute du parlement de transition, c'est donc la société civile qui l'emporte avec une représentation équilibrée avec les sénateurs issus des syndicats (6 sièges), des religieux (6 sièges) et des forces et défense et de sécurité (5 sièges). A noter la forte présence de personnalités publiques dont l'ancienne candidate à la présidentielle Victoire Lasseni Duboze qui totalisent pas moins de 7 sièges. Voici la coloration détaillée de ce Sénat de transition : PARTIS POLITIQUES ET INDÉPENDANTS PAULETTE MISSAMBO (UN)

LUC OYOUBI (PDG)

JEAN EKOUA (FD)

MARCELLE IBINGA EP. ITSITSA (PDG)

MINAULT MAXIME ZIMA-EBEYARD (UN)

EMMANUEL NTOUTOUME NDONG (UN)

FRANÇOIS ONDO EDOU (UN)

ROLAND MOUTOUMBOU NDJOUNGUI (UN)

MARCEL NDJABIOH (UN)

CHRISTIAN NKOLO (UN)

BRIGITTE OBAME ÉMANE (UN)

ELOI EKOUMA ABESSOLO (ALLIANCE)

AMBROISE ESSOLA ASSOUMOU (ALLIANCE)

PR. PIERRE ANDRÉ KOMBILA (RNB)

MASSALA TSAMBA (UPNR)

JOEL POND OPAPE (UPR)

PR. ROMAIN MIHINDOU KASSA (UPR)

RÉMI OSSELE NDONG (PDG)

JEAN-CLAIR KOUMBA (PDG)

BANAKA NGONDA (PDG)

MARYSE MATSANGA MAYILA (PDG)

ÉRIC JACOB TSINGA (PDG)

PIERRE KESSANY (PGP)

JOACHIM BOUSSAMBA MAPAGHA (ADERE)

BERTHE BOKOKO (LD)

JEAN PAUL IMBONG (UNI)

MICHEL OGOUNDOU LOUNDAH (REAGIR)

NOELLE MOUSSAVOU ÉPSE NDOUTOUME (CLR)

JEAN CLAUDE IVALA CLR JEAN-ROBERT GOULONGANA (RPM)

FAUSTIN LAURENT BILLE-BI ESSONE (RPM)

ALICE MAMENGUI ÉPSE OGALA (PSD)

SOLANGE KIKI

ABDOULAYE MAMADOU

THOMAS IBINGA

ANDRÉ MEKOME SOCIÉTÉ CIVILE MARC ONA ESSANGUI

EDMOND OKEMVELE

ELVIS EBANG

GUY MOMBO LEBOMBA

ANNIE-FLORE BATCHIELLILYS

PASCALINE MENGUE

MARIE FRANCINE NTOREBOUANGA ODJELE

ALPHONSE LOUMA PERSONNALITÉS PR. SOLANGE OKOME

YVES OWANLELE ADIAHENOT

THOMAS WANDJIE

BARNABÉ INDOUMOU MAMBOUNGOU

VICTOIRE LASSENI DUBOZE

EDGAR MALIBALA

MARC ELLE BIYOGHE SYNDICATS FRIDOLIN MVE MESSA SENA

GHISLAIN MALANDA SAMTAC

ARMEL YEMBI-YEMBI DYNAMIQUE UNITAIRE

SYLVAIN LEVYY NGOMBELI SYNDICAT DES MILITAIRES RETRAITES

JEAN OBAME SYNDICAT DES CIVILES RETRAITÉS

JEAN RÉMI YAMA DYNAMIQUE UNITAIRE PATRONAT AUGUSTIN ETIMA RELIGIEUX PASTEUR BRUNO NGOUSSI

PASTEUR FERDINAND SIMA ATOMO

ABBÉ DIEUDONNÉ MOULOUNGUI

PROPHÉTESSE CLAUDINE AYO

BASILE NGUEMA ALLOGO

IBRAHIM IBINGA FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE GEORGES JOBET

FABIENNE OVOUNGUISSA

ANDRÉ AKURE NTOUTOUME

PIERRE RENDAMBOT

JEAN-HILAIRE TSIRI