Second tour des législatives au Gabon : les cartes d’électeurs disponibles dès ce mercredi

À quatre jours du second tour des élections législatives, prévu ce samedi 11 octobre, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé, dans un communiqué parvenu à Info241 ce mardi, le début de la distribution des cartes d’électeurs. L’opération se tiendra du mercredi 8 au vendredi 10 octobre 2025, de 8h à 18h, dans l’ensemble des mairies, mairies d’arrondissement et préfectures du pays. Cette mesure vise à garantir le bon déroulement du scrutin pour les électeurs des circonscriptions encore concernées par le vote.

Selon le communiqué, cette initiative découle de l’application de l’article 70 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025, portant Code électoral, ainsi que de l’arrêté ministériel n°050/MISD du 7 octobre 2025. Le ministère précise que les électeurs n’ayant pas encore retiré leur carte pourront le faire avant vendredi, tandis que ceux ayant déjà voté le 27 septembre pourront réutiliser leur carte, toujours valable pour ce second tour.

Un scrutin sous tension

Ce second tour se déroule dans un climat de fortes tensions politiques et de contestations persistantes. Plusieurs formations d’opposition et observateurs indépendants ont dénoncé des fraudes massives, notamment l’usage abusif des procurations, des listes électorales gonflées et des irrégularités dans la composition de certains bureaux de vote. Ces critiques ont ébranlé la confiance du public dans la transparence du processus, malgré les assurances répétées de la Commission électorale CNOCER.

Le communiqué gouvernemental

Malgré ces controverses, le parti présidentiel, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), s’avance au second tour en position de force. Selon les résultats proclamés par la CNOCER, le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema a déjà remporté 54 sièges dès le premier tour, confirmant sa domination sur l’échiquier politique national. L’UDB affrontera dans la majorité des circonscriptions son principal rival, le Parti démocratique gabonais (PDG), désormais relégué à un rôle d’opposition après plusieurs décennies d’hégémonie politique.

Un test pour la crédibilité du processus électoral

Ce second tour est donc perçu comme un test crucial pour la crédibilité du nouveau cycle démocratique amorcé après la transition politique de 2023. Alors que le chef de l’État a fait de la transparence électorale un pilier de son mandat, de nombreux électeurs et partis d’opposition attendent des signaux concrets d’impartialité et de rigueur dans la gestion des opérations de vote et du dépouillement.

Dans ce contexte tendu, le ministère de l’Intérieur invite les citoyens à retirer leurs cartes d’électeurs dans les délais et à participer massivement au vote. « Les cartes du premier tour restent valides et peuvent être réutilisées », rappelle le communiqué. Ce second tour, décisif pour la composition de la première Assemblée nationale de la Ve République, s’annonce donc comme une étape déterminante pour jauger la solidité des institutions et la maturité du processus démocratique au Gabon.