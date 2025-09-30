Buscador
Libreville, le
jeudi 2 octobre 2025
    Akanda : L’ancien ministre Franck Nguema out dès le 1er tour, duel UDB et UN au second !

    Publié le 30 septembre 2025 à 06h47min MàJ : //
    Akanda : L’ancien ministre Franck Nguema out dès le 1er tour, duel UDB et UN au second !
    Akanda : L'ancien ministre Franck Nguema out dès le 1er tour, duel UDB et UN au second !

    Coup dur pour l’ex-ministre des Sports d’Ali Bongo, Fernand Franck-Joseph Nguema. Donné dans un premier temps qualifié dimanche soir, il a finalement été rétrogradé ce lundi soir à la 3ᵉ place au 2ᵉ arrondissement d’Akanda, après rectification des résultats des législatives par le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault.

    Avec les chiffres corrigés issus des procès-verbaux, Pascal Franck Nze Ndong (UDB) arrive en tête avec 1.699 voix (22,17 %), suivi de Jean Gaspard Ntoutoume Ayi (UN) avec 1.622 voix (21,16 %). Fernand Franck-Joseph Nguema (CNCD), lui, échoue de justesse avec 1.596 voix (20,82 %), scellant son élimination.

    Le duel du second tour, prévu le 11 octobre, opposera donc Ntoutoume Ayi et Pascal Franck Nze Ndong, sous le regard attentif d’Akanda, où la participation a atteint 29,66 %.

