Libreville, le
lundi 6 octobre 2025
    Scrutins annulés pour irrégularités au Gabon : 4 circonscriptions appelées à revoter le 18 octobre

    Publié le 6 octobre 2025 à 08h19min
    Politique
    Scrutins annulés pour irrégularités au Gabon : 4 circonscriptions appelées à revoter le 18 octobre
    Scrutins annulés pour irrégularités au Gabon : 4 circonscriptions appelées à revoter le 18 octobre
    Alors que la classe politique dans son ensemble appelle à l’annulation totale du scrutin, la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) a annoncé ce 5 dimanche octobre, la reprise des élections législatives et locales dans quatre circonscriptions où le scrutin du 27 septembre dernier a été annulé par les autorités. L’annonce a été faite hier par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Herman Immongault, à travers un communiqué officiel parvenu à Info241.

    Lire aussi >>> Fraudes électorales : le gouvernement gabonais admet, mais invite ses citoyens à “faire avec”...

    Selon le communiqué, cette décision intervient « après saisine de la Cour constitutionnelle » et conformément au décret n°0380/PR/MISD du 1er octobre 2025. La reprise du scrutin est programmée pour le samedi 18 octobre 2025 , dans les zones où des irrégularités avaient conduit à l’annulation des votes. « Le ministère de l’Intérieur informe les candidats et les électeurs des sièges et centres de vote concernés que la reprise dudit scrutin est fixée au 18 octobre », précise le texte.

     Les circonscriptions concernées

    Quatre zones sont directement concernées : le premier siège de la commune de Ntoum (Estuaire), le premier siège du département de Lékoni-Lékori (Haut-Ogooué), la commune de Moabi (Nyanga) et le centre de vote de Rennes en France, réservé aux électeurs du deuxième siège de l’étranger. Ces localités devront donc revoter afin de compléter les résultats définitifs des législatives et locales 2025.

    Circonscriptions concernées par la reprise des élections :

    Circonscription Type d’élection concernée Province / Pays Observation
    1 Premier siège de la commune de Ntoum Législatives et locales Estuaire Scrutin annulé pour irrégularités constatées lors du vote du 27 septembre
    2 Premier siège du département de Lékoni-Lékori Législatives et locales Haut-Ogooué Reprise décidée après saisine de la Cour constitutionnelle
    3 Commune de Moabi Législatives et locales Nyanga Centres de vote concernés par l’annulation complète
    4 Centre de vote de Rennes Législatives (2ᵉ siège de l’étranger) France Scrutin des Gabonais de la diaspora partiellement invalidé

    Le ministère justifie cette reprise par la volonté de garantir la transparence du processus électoral et de préserver la confiance du public dans les institutions. « Le gouvernement reste attaché à un processus électoral apaisé, crédible et conforme aux règles de la République », souligne le communiqué. Une démarche qui s’inscrit dans la ligne tracée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait de la régularité des élections une priorité nationale.

     Appel au calme et à la responsabilité

    Herman Immongault a, par ailleurs, lancé un appel à la responsabilité et au civisme des acteurs politiques et des électeurs. «  Le ministre appelle au sens patriotique et de responsabilité des uns et des autres afin que ce scrutin se déroule dans le calme et la sérénité  », insiste le communiqué, en référence aux incidents survenus dans certaines zones lors du premier tour.

    Cette reprise des élections intervient à une semaine du second tour des législatives prévu pour le 11 octobre. Elle vient ainsi compléter le calendrier électoral du pays, dans un contexte où le gouvernement entend démontrer sa volonté d’assurer une démocratie apaisée et transparente. Les regards seront donc tournés vers Ntoum, Lékoni, Moabi et Rennes le 18 octobre, date décisive pour boucler le cycle électoral de 2025.

    @info241.com
