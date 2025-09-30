Buscador
    Publié le 30 septembre 2025 à 07h25min
    International
    Madagascar : Le gouvernement dissous après des répressions ayant fait au moins 22 morts
    Madagascar : Le gouvernement dissous après des répressions ayant fait au moins 22 morts

    Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé lundi soir la dissolution de son gouvernement, y compris celle du Premier ministre Christian Ntsay, en poste depuis 2018. Cette décision intervient après plusieurs jours de manifestations violemment réprimées.Selon l’ONU, au moins 22 personnes ont été tuées et plus d’une centaine blessées lors des affrontements entre protestataires et forces de l’ordre.

    Le mouvement, porté par la jeunesse, réclame désormais la démission du chef de l’État. Dans une allocution télévisée, Rajoelina a appelé les citoyens, notamment ceux de la diaspora, à postuler pour intégrer le futur exécutif. Mais cette initiative peine à calmer la rue, qui continue de scander : « Rajoelina, dégage !  ».

    Cette crise rappelle les précédents douloureux du pays, marqué par une instabilité chronique depuis son indépendance en 1960. L’actuel président lui-même avait accédé au pouvoir en 2009 à la faveur d’un soulèvement populaire qui avait poussé Marc Ravalomanana à la sortie. Son retour par les urnes en 2018 et 2023, lors d’élections contestées, n’a visiblement pas refermé les plaies d’une société en quête de stabilité et de justice.

