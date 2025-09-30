Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 2 octobre 2025
  • 802
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    RDC : L’ancien président Joseph Kabila condamné à mort pour trahison

    Publié le 30 septembre 2025 à 19h10min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/rdc-l-ancien-president-joseph-kabila-condamne-a-mort-pour,2566
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Législatives 2025 : Kassa Moussavou triomphe dans la diaspora, duel UDB–CLR pour le second siège

    Noureddin Bongo revient sur sa détention : lunettes espionnes, évasion et colère contre la France

    Législatives 2025 : Des candidats indépendants de la diaspora alertent sur de graves entraves au scrutin

    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora

    Oligui Nguema à l’ONU : « L’Afrique ne doit plus être cantonnée au rôle de pourvoyeuse de matières premières »

    International
    RDC : L’ancien président Joseph Kabila condamné à mort pour trahison
    RDC : L’ancien président Joseph Kabila condamné à mort pour trahison © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La Haute cour militaire de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné, ce mardi 30 septembre, l’ancien président Joseph Kabila à la peine de mort pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel, sans circonstance atténuante. Le ministère public avait requis la peine capitale dès le 22 août. Le 12 septembre, l’ex-chef d’État, en exil selon ses propres déclarations, avait sollicité la production de nouvelles preuves et l’audition de témoins supplémentaires. Le verdict, attendu initialement le 19 septembre, avait été reporté avant d’être rendu ce jour.

    Dans sa décision, la Cour a épousé les allégations de l’accusation. Elle affirme qu’à Goma comme à Bukavu, Joseph Kabila présidait de « véritables réunions d’état-major pour la conduite des hostilités  », procédait à des « inspections dans des centres d’instruction  » des rebelles de l’AFC/M23, et dirigeait «  tous les mouvements rebelles qu’a connus le pays depuis la rébellion de Mutebusi ». La juridiction militaire le qualifie de « chef de la coalition AFC/M23  ». L’ancien président nie les accusations, qu’il juge politiquement motivées.

    Les parties civiles avaient soulevé la question de sa nationalité, le présentant comme « Rwandais ». La Cour s’est déclarée incompétente sur ce point, renvoyant la décision au gouvernement et se limitant «  à la personne et aux faits ». Elle a en outre rejeté la demande de séquestre de ses biens formulée par l’auditeur général des FARDC. Joseph Kabila, au pouvoir entre 2001 et 2019, n’était pas présent à l’audience, affirmant se trouver en exil.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève