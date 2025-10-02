L’AS Mangasport suspend son coach après son élimination précoce en Ligue des champions CAF

Rien ne va plus entre la direction de l’AS Mangasport et son coach. Le champion en titre du Gabon, a annoncé ce jeudi 2 octobre dans un communiqué parvenu à Info241 la suspension de son entraîneur principal Kevin Djony. La décision, prise par le président Renaud L. Mbindjou Mvounga Tsika, fait suite à l’élimination précoce du club de Moanda au premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

« Après une analyse approfondie de sa situation sportive, l’AS Mangasport a pris la décision de suspendre Monsieur Djony Kevin de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première, à compter du 2 octobre et ce, jusqu’à nouvel ordre », précise le texte. La gestion de l’équipe est confiée provisoirement aux coachs Mbou Bondjuni et Armand Doucka.

Une élimination frustrante contre Rahimo FC

Mangasport n’a pas su franchir le cap du premier tour face à Rahimo FC du Burkina Faso. Après deux matches nuls sans but (0-0 à l’aller le 14 septembre à Bobo-Dioulasso et 0-0 au retour le 28 septembre à Franceville), la décision s’est jouée aux tirs au but. Les Mineurs ont craqué, manquant deux tentatives, et se sont inclinés 4-2 dans cette épreuve fatidique.

Le communiqué du club

Le club de Moanda, qui espérait renouer avec son glorieux passé continental, sort ainsi par la petite porte. Solides défensivement – aucun but encaissé en 180 minutes – les Mineurs ont payé leur inefficacité offensive et leur manque de réalisme, malgré une large domination territoriale au match retour devant leur public.

Le bilan officiel de Mangasport en Ligue des champions CAF 2025

Tour Adversaire Match aller Match retour Score cumulé Issue 1er tour préliminaire Rahimo FC (Burkina Faso) 0-0 (14 sept., Bobo-Dioulasso) 0-0 (28 sept., Franceville) 0-0 (TAB 2-4) Éliminé

Cette élimination confirme la mauvaise passe des clubs gabonais en compétitions interclubs. Tout comme le FC 105 en Coupe de la Confédération, Mangasport n’a pas franchi le premier tour. Une double déception qui ravive le débat sur l’inactivité du championnat national et le manque de compétitivité des clubs gabonais face à leurs homologues africains.