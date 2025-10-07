Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 9 octobre 2025
  • 801
    26°C

    • En ce moment :
    9e journée

    Gambie vs Gabon : Les Panthères déjà à Nairobi pour le choc de ce vendredi face aux Scorpions

    Publié le 7 octobre 2025 à 20h23min MàJ : 7 octobre 2025 à 20h29min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Flavie MK
    Sports
    Gambie vs Gabon : Les Panthères déjà à Nairobi pour le choc de ce vendredi face aux Scorpions
    Gambie vs Gabon : Les Panthères déjà à Nairobi pour le choc de ce vendredi face aux Scorpions © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gambie-vs-gabon-les-pantheres-deja-a-nairobi-avant-le-choc-de-ce,10994
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10994

    Plus de sujets

    Championnat d’Afrique de natation 2025 - zone 2 : déjà 5 médailles engrangées par le Gabon !

    Mondial 2026 : Mouyouma dévoile ses 26 Panthères du Gabon à l’assaut de la Gambie et du Burundi

    L’AS Mangasport suspend son coach après son élimination précoce en Ligue des champions CAF

    Éliminatoires Mondial 2026 : le Gabon dévoile ce vendredi ses dernières armes pour l’ultime bataille

    Ligue des champions CAF : L’AS Mangasport chute à Franceville et s’arrête dès le premier tour

    Arrivées ce lundi soir dans la capitale kényane, les Panthères du Gabon sont désormais quasi au grand complet à Nairobi pour préparer la 9ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026 du groupe F. Les derniers joueurs convoqués par Thierry Mouyouma ont rejoint le groupe ce mardi matin, marquant le début officiel du rassemblement avant la confrontation face aux Scorpions de Gambie, prévue ce vendredi 10 octobre.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Tirant les leçons du passé, la Fédération gabonaise de football a anticipé l’arrivée de la sélection. Une équipe de quatre précurseurs, composée de l’intendant général, de deux cuisiniers et du responsable du matériel, avait déjà posé ses valises à Nairobi dès vendredi dernier afin de préparer l’arrivée du reste de la délégation.

    Les Panthères en quête d’un nouveau succès

    Ce lundi, la délégation principale a quitté Paris par vol spécial depuis l’aéroport du Bourget, tandis que le staff technique local a embarqué de Libreville dans la matinée pour rejoindre le groupe. L’objectif est clair : remporter les trois points et maintenir la pression sur la Côte d’Ivoire, leader du groupe F avec une unité d’avance.

    L’arrivée de joueurs ce mardi

    Les Panthères occupent la deuxième place du groupe et comptent sur ce déplacement pour consolider leurs ambitions mondiales. « Nous savons ce qui nous attend, mais nous avons confiance en notre collectif » , a déclaré un membre du staff technique à l’arrivée.

    Une équipe soudée et motivée

    Selon des sources proches de la sélection, l’ambiance au sein du groupe est à la concentration et à la solidarité. Le sélectionneur Thierry Mouyouma dispose désormais de l’ensemble de ses cadres, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Denis Bouanga et Guélor Kanga. Les séances d’entraînement débutent dès ce mardi après-midi sur les installations du Kasarani Stadium, sous haute intensité.

    Les frères Lemina au complet

    Les Scorpions de Gambie, déjà éliminés de la course à la qualification, abordent ce match sans pression mais avec l’envie de finir sur une bonne note. Le Gabon se méfie donc d’un adversaire dangereux. « Il n’y a plus de petites équipes en Afrique. Même éliminée, la Gambie jouera pour l’honneur et nous devons rester vigilants », a averti un membre du staff.

    Une mission claire : viser la qualification directe

    Avant d’affronter le Burundi à Franceville le 14 octobre, le Gabon veut s’offrir une victoire précieuse à Nairobi. L’équipe nationale n’a jamais perdu à l’extérieur depuis le début de ces éliminatoires, un atout psychologique que le groupe espère préserver.

    Pour rappel, seule la première place du groupe offre un ticket direct pour la Coupe du monde 2026. Les Panthères savent donc qu’une victoire au Kenya serait un pas décisif vers un rêve mondial encore accessible.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article