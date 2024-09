Référendum : Le ministère gabonais de l’Intérieur menace les auteurs de discours haineux

À l’approche du référendum constitutionnel prévu au Gabon, le ministère de l’Intérieur, dirigé par Hermann Immongault, a lancé une mise en garde ferme contre les discours haineux et divisionnaires susceptibles de troubler l’ordre public. Sans citer de noms de personnalités concernées, le communiqué publié ce dimanche a souligné la prolifération récente de discours et d’initiatives visant à semer le trouble en cette période de transition politique délicate.

« Nous constatons un foisonnement de discours visant à semer le trouble dans la préparation et le déroulement des élections », a martelé le communiqué. Le ministère de l’Intérieur a insisté sur l’importance de maintenir la paix et la stabilité, rappelant que le Gabon est engagé dans un processus de retour à l’ordre constitutionnel. Ce processus est encadré par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), notamment à travers l’organisation du Dialogue National Inclusif et la rédaction d’un nouveau projet de Constitution.

Le communiqué de dimanche de l’intérieur

« Le peuple gabonais aspire à un retour serein à l’ordre constitutionnel », a affirmé Hermann Immongault, tout en appelant à la responsabilité de tous pour éviter toute forme de provocation. Dans son communiqué, le ministère a prévenu que tout individu ou groupe cherchant à troubler l’ordre public sera tenu pour responsable. « Le Ministère met en garde contre toute tentative de perturber la bonne tenue du Référendum et le fonctionnement des institutions mises en place », a-t-il averti. Il a souligné que les forces de sécurité veilleront au respect de la loi et à la sécurité.

Le ministère a également appelé à la vigilance face aux discours de haine et de division, qui pourraient exacerber les tensions dans le pays. Hermann Immongault a rappelé que ces discours, souvent à l’origine de crises politiques graves dans d’autres pays, ne doivent pas trouver écho au Gabon. « Nous devons éviter tout discours de haine et de division, constitutif d’un trouble à l’ordre public », a-t-il ajouté. Le ministère de l’Intérieur a enfin réaffirmé sa confiance dans le sens civique et patriotique des citoyens gabonais, les invitant à participer sereinement au processus référendaire et à exprimer leurs opinions librement. Ce climat de paix est jugé essentiel pour la réussite du référendum et pour l’avenir de la démocratie au Gabon.