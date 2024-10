Référendum 2024 : les 312 présidents des commissions électorales convoqués ce lundi à Libreville

En vue du référendum constitutionnel du Gabon du 16 novembre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, a invité samedi les 312 présidents des commissions électorales locales et consulaires à une réunion de coordination ce lundi à Libreville. Cette rencontre, qui se déroulera au siège du ministère, vise à harmoniser les préparatifs du scrutin et s’inscrit dans l’application de l’arrêté n°0001860/MIS du 25 octobre.

Selon le communiqué officiel parvenu hier à la rédaction d’Info241, les présidents des commissions locales des neuf provinces gabonaises sont attendus selon une programmation précise, à partir de 15h00 pour l’Estuaire et le Haut-Ogooué. Les présidents des commissions consulaires pour les 15 pays de la diaspora, dont la France, les États-Unis et la Chine, sont attendus à 16h30.

Cette réunion marque une étape clé dans le processus référendaire, avec pour objectif de garantir une organisation optimale du scrutin et un suivi rigoureux des opérations électorales à l’échelle nationale et internationale.