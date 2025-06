Recyclage des déchets : l’indien Golden Swan veut investir dans la gestion des ordures au Gabon

Le Gabon pourrait bientôt accueillir un nouvel acteur international dans sa bataille contre l’insalubrité. Ce mercredi 25 juin, les ministres gabonais de l’Intérieur et de la Décentralisation, Hermann Immongault, et celui de l’Environnement et du Climat, Mays Mouissi, ont reçu une délégation de l’entreprise indienne Golden Swan. Le groupe, spécialisé dans la gestion et le recyclage des déchets, s’est dit intéressé par un partenariat stratégique pour assainir Libreville et ses environs.

Leader sur le continent africain dans le traitement intégré des déchets électroniques, ménagers, industriels et biomédicaux, Golden Swan propose des solutions modernes et durables. Déjà présent en Guinée équatoriale, en Angola, en Inde, aux Émirats arabes unis ou encore en Côte d’Ivoire, l’entreprise compte étendre son expertise au Gabon, où la question des ordures demeure un casse-tête logistique, économique et environnemental. Le site de Nkoltang devant accueillir la future usine de revalorisation Après une séance de travail avec les autorités, la délégation a visité deux sites clés : la décharge de Mindoubé, actuellement saturée et promise à la fermeture, et le terrain de Nkoltang, pressenti pour accueillir la future infrastructure de traitement. La mission avait pour objectif d’évaluer l’ampleur de la tâche, mais aussi les opportunités d’implantation d’un projet d’envergure. Le ministre de la Décentralisation était accompagné du gouverneur de l’Estuaire, des délégués spéciaux des communes de Libreville et de Ntoum, ainsi que du directeur général de Clean Africa, partenaire local actif sur la question. Avec la perspective d’une collaboration avec Golden Swan, les autorités gabonaises espèrent impulser une dynamique nouvelle à la gestion des déchets, notamment dans la capitale. « Le défi est immense, mais nous devons le relever pour le bien-être des populations et la santé de notre environnement », a déclaré une source proche du dossier. En toile de fond, la volonté du gouvernement de la Ve République de tourner définitivement la page du chaos urbain et sanitaire engendré par la mauvaise gestion des ordures.