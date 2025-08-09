Législatives et locales 2025 : le PDG tacle l’UDB sur ses “débauchés” aux démissions douteuses

Décidément, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) du président Oligui Nguema pourrait payer le lourd tribut pour avoir débauché plusieurs cadres de l’ancien parti présidentiel. Dans une lettre datée du 5 août, aux allures de mise en garde, la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 août 2023), Angélique Ngoma, pique au vif son homologue de l’UDB, Mays Mouissi. En cause : des candidats alignés par l’UDB aux législatives et locales dont les démissions ne seraient pas en règle.

L’UDB pourrait perdre certains candidats investis pour les élections des 27 septembre et 11 octobre prochains. C’est en tout cas ce que laisse entendre la lettre « amicale » envoyée par la SG du PDG à son voisin politique. À un mois et demi du premier tour des élections législatives et locales, la situation de plusieurs de ses candidats issus des rangs du PDG resterait encore floue. Pour Angélique Ngoma, certaines démissions de ses anciens militants, désormais passés à l’UDB, ne seraient pas conformes aux exigences légales.

Le courrier de mise en garde du PDG

Le PDG rappelle que, conformément à l’article 82 de la loi organique 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral, tout membre d’un parti politique légalement reconnu ne peut être investi par une autre formation sans avoir démissionné au moins quatre mois avant le scrutin, et ce avec un « quitus à effet libératoire d’activité ». Ce document atteste que le militant est libre de tout engagement moral et financier envers son ancienne formation. Or, selon le PDG, certains candidats UDB ayant appartenu à ses rangs ne disposent pas de ce quitus.

« Cette situation expose les concernés aux rigueurs de la loi », prévient le parti, soulignant que le non-respect de cette disposition pourrait entraîner l’annulation de l’élection des candidats concernés. Le PDG affirme vouloir éviter « tout contentieux » et préserver les « excellentes relations politiques et fraternelles » avec l’UDB, mais demande à cette dernière d’alerter ses investis sur les risques encourus.

Cette mise en garde survient alors que la période de dépôt des candidatures, ouverte le 27 juillet, doit s’achever le 7 août à 18 h. Les listes définitives devraient être connues dans les jours suivants, laissant peu de temps aux partis pour régulariser les situations litigieuses. Pour le PDG, cette démarche s’inscrit dans un souci de transparence et de respect des règles électorales. Reste à savoir si l’UDB parviendra à sécuriser la candidature de tous ses prétendants, dans un contexte où la moindre irrégularité pourrait se solder par leur disqualification.