Grand Libreville : les navires électriques flottants KarPowerShip vont passer du double à un !

Le paysage énergétique du Grand Libreville s’apprête à changer radicalement. Les deux centrales flottantes de production d’électricité, exploitées par le turc KarPowerShip et installées depuis février dernier au large de la capitale pour pallier aux délestages, seront prochainement déconnectées du Réseau interconnecté de Libreville (RIC), indique un communiqué de la SEEG ce vendredi. L’opération vise à remplacer ces deux navires, capables chacun de fournir 70 mégawatts, par un seule navire de nouvelle génération, doté d’une puissance accrue de 150 mégawatts.

Cette transition prévue du 1er au 21 août 2025, intervient dans le cadre d’une stratégie de modernisation et de renforcement du réseau électrique local. La déconnexion temporaire des deux unités flottantes marque la fin d’une étape : après avoir assuré une part importante de la production électrique du Grand Libreville, elles laisseront la place à un seul navire, plus puissant et conçu pour répondre aux besoins croissants de la capitale gabonaise et ses environs.

Le communiqué de la SEEG de ce 1er août

Selon les autorités, cette opération devrait se dérouler sans conséquence majeure pour les usagers. La SEEG, en étroite coordination avec KarPowerShip, affirme avoir mis en place un dispositif technique permettant de maintenir une production journalière de 228 mégawatts, proche de la demande maximale actuelle estimée à 225 mégawatts. L’ensemble de la manœuvre s’inscrit dans une volonté d’apporter davantage de stabilité et de sécurité à l’approvisionnement en électricité de la région.

Pour KarPowerShip, le choix d’un seul navire s’explique à la fois par les avancées technologiques et par l’évolution des contrats avec l’État gabonais. Après une période d’exploitation marquée par des renégociations de tarifs et une volonté de réduire la dépendance envers les solutions temporaires, la nouvelle configuration mise sur une centrale flottante plus efficace, destinée à alléger la facture énergétique tout en garantissant un service continu.

Les clients sont néanmoins invités à faire preuve de compréhension durant la période de transition, notamment en cas de légères perturbations ou délestages ponctuels, le temps que le nouveau navire soit pleinement opérationnel. Cette évolution témoigne de la recherche d’un équilibre entre innovation, efficacité économique et continuité du service public, dans un contexte où la stabilité de l’alimentation électrique demeure une priorité pour les habitants du Grand Libreville.