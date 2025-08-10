Législatives-locales 2025 : Un délai de 48h accordé aux candidats pour compléter leurs dossiers

Le gouvernement gabonais est resté inflexible sur le calendrier électoral. Malgré les sollicitations insistantes de plusieurs leaders politiques, dont quatre anciens candidats à la présidentielle du 12 avril, aucune prolongation du délai de dépôt des candidatures aux élections législatives et locales (clos ce jeudi 7 août) n’a été accordée. En revanche, un délai exceptionnel de 48 heures a été octroyé ce dimanche aux seuls candidats ayant déposé, dans les délais, des dossiers incomplets.

Dans un communiqué daté de ce 10 août et parvenu à la rédaction d’Info241, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, également président de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER), précise les contours de cette mesure exceptionnelle.

Une rallonge pour les candidatures incomplètes

« Le Ministre de l’Intérieur porte à la connaissance des candidats aux élections législatives et locales du 27 septembre prochain, qui ont déposé des dossiers incomplets qu’il leur est accordé un délai de rigueur de 48 heures (lundi 11 et mardi 12 août) pour compléter leurs dossiers, auprès des Commissions électorales de leurs ressorts, qui assureront une centralisation rapide et leur transmission par voie hiérarchique », martèle le communiqué officiel.

Le communiqué de l’Intérieur

Ce délai concerne donc uniquement les prétendants dont le dossier avait déjà été enregistré avant la clôture officielle des dépôts, intervenue ce jeudi 7 août à 18 h après avoir été ouverte le 27 juillet. Le président de la CNOCER insiste dans le même communiqué qu’il n’est pas question d’« accepter de nouveaux dossiers de candidatures », coupant court à toute interprétation sur une éventuelle réouverture des inscriptions.

Des appels à la modification ignorés

Depuis plusieurs semaines, des partis et personnalités de l’opposition réclamaient une extension générale du délai, évoquant le chevauchement de ce delai avec celui des inscriptions sur les listes électorales qui se poursuivent au 12 août. Certains comme le président de EPG, Alain-Claude Billie By Nzé, ont porté le combat devant la Cour constitutionnelle, tandis que d’autres ont multiplié les sorties médiatiques pour dénoncer un calendrier jugé trop serré et défavorable aux challengers du pouvoir.

En maintenant la date butoir initiale, l’exécutif réaffirme sa volonté de tenir le double scrutin dans les temps impartis : les législatives prévues en deux tours les 27 septembre et 11 octobre, et les élections locales (municipales et départementales) organisées en un tour le 27 septembre. Le ministère de l’Intérieur entend ainsi éviter tout glissement du calendrier qui pourrait, selon lui, fragiliser l’organisation globale.

48h pour rattraper le coup

Avec ces 48 heures supplémentaires réservées aux seuls dossiers incomplets, le gouvernement envoie un signal clair : il veut permettre la régularisation administrative des candidatures déjà actées, tout en fermant la porte aux nouvelles ambitions tardives. Une position qui, malgré les contestations, confirme que le processus électoral gabonais suivra le rythme initialement fixé.