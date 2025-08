Le Gabon veut généraliser la dématérialisation des paiements par QR Code dès septembre

Le Gabon prépare une mutation profonde de son système de paiement. Lors d’un atelier technique tenu à Libreville les 31 juillet et 1er août, les autorités ont annoncé le lancement imminent d’une phase pilote de paiement dématérialisé par QR Code. Ce projet, porté par le ministère de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, vise à réduire les pertes liées aux transactions non traçables, à élargir la base fiscale et à inclure davantage les populations non bancarisées.

Ce rendez-vous a réuni des acteurs clés du secteur financier national et régional, notamment la BEAC, la Fédération des entreprises du Gabon (FEG), les banques, les assurances, les établissements de microfinance, ainsi que la ministre du Commerce, de l’Entrepreneuriat, des PME et PMI, Channing Zenaba Gninga. En ouverture des travaux, le ministre Mark Alexandre Doumba a insisté sur les enjeux de l’interopérabilité régionale et sur la nécessité d’« accélérer les moyens de paiement numériques pour accompagner la transformation économique du pays ». Cap donné L’atelier s’est tenu en collaboration avec le Groupement interbancaire monétique de l’Afrique centrale (GIMAC), organisme qui pilote les infrastructures de paiement dans la zone CEMAC. À l’issue des échanges, un plan d’action technique a été défini. Il comprend la mise en place de QR Codes standardisés permettant aux usagers de payer leurs achats, factures ou cotisations auprès de commerçants ou d’administrations publiques, depuis n’importe quelle application mobile. Les participants à cet atelier de deux jours Au Gabon, le paiement numérique reste aujourd’hui concentré sur le transfert d’argent entre particuliers. L’ambition des autorités est donc de sortir de cette logique limitée pour bâtir un écosystème global, interconnecté et accessible à tous. « Il est temps de passer à une économie numérique complète, où chaque transaction peut être tracée, sécurisée et valorisée fiscalement », a plaidé un représentant du ministère. L’appui du GIMAC Le gouvernement entend également intégrer pleinement les établissements de microfinance dans ce système, afin de garantir une véritable inclusion financière. Pour Evina Landry Ndaleu, expert technique du GIMAC, « cette technologie permet de simplifier les paiements à grande échelle et d’impliquer des millions de citoyens dans l’économie numérique, y compris ceux situés hors des circuits bancaires classiques ». Une banderole de l’atelier En toile de fond, cette réforme vise à renforcer les capacités de mobilisation des ressources publiques. En permettant à l’État de suivre et d’archiver les paiements en temps réel, elle devrait contribuer à améliorer la collecte des taxes et impôts, notamment dans les secteurs informels. Les travaux techniques engagés devraient se poursuivre au mois d’août, pour un lancement progressif dès septembre dans plusieurs localités pilotes. Avec cette initiative, le Gabon espère rattraper son retard sur certains pays voisins et s’aligner sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance numérique. Si les conditions techniques et réglementaires sont réunies à temps, la dématérialisation des paiements par QR Code pourrait devenir l’un des piliers de la modernisation de l’économie nationale.