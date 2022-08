RDC : 36 morts dans des manifestations contre la présence des Casques bleus dans le pays

Les échauffourées et incidents impliquant les Casques bleus et les manifestants opposés à la présence onusienne dans l’Est de la République démocratique du Congo ont fait 36 morts et près de 170 blessés, a indiqué le gouvernement, mardi. Un précédent bilan faisait état de 18 morts. Le gouvernement a décidé de « réévaluer » avec la MONUSCO le plan de son retrait du territoire congolais, a-t-il poursuivi.

Au cours de la réunion, le Président Tshisekedi a fait part de son entretien téléphonique, lundi, avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le Président congolais lui a exprimé sa « totale désapprobation du comportement des Casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s’assurer que les coupables soient sévèrement sanctionnés », selon le compte-rendu du gouvernement.

Présente dans le pays depuis 23 ans, la MONUSCO fait face depuis 3 ans à une hostilité croissante des populations qui l’accusent d’inefficacité dans sa mission de protection des civils et de neutralisation des groupes armés locaux et étrangers actifs dans l’est de la RDC. La MONUSCO est l’une des plus importantes et coûteuses missions de l’ONU au monde. Elle compte théoriquement plus 16 000 Casques bleus, avec un budget annuel d’environ un milliard de dollars.