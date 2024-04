Radiation : La mère d’Ali Bongo remporte la première manche contre les 8 nouveaux patrons du PDG

Prévue initialement pour le 9 avril, c’est finalement ce mardi 16 avril que s’est déroulée la première audience dans l’affaire de l’exclusion controversée de Joséphine Nkama Mbongo, alias Patience Dabany, du Parti démocratique gabonais (PDG, ex parti au pouvoir). Devant le tribunal civil de Libreville, la mère d’Ali Bongo a remporté une première manche face aux huit nouveaux dirigeants du parti, qui ont réussi à évincer son fils de la direction du parti.

Le directoire provisoire du PDG, mis en place le 7 mars dernier, n’en a pas fini avec les déboires judiciaires. Cette fois, il s’agit de l’affaire de la radiation controversée de Joséphine Nkama Mbongo qui s’est fu éjecté du parti en même temps que son fils. Contestant vivement son éviction du parti fondé par son ex-mari Omar Bongo, elle a trainé devant la justice les huit membres de ce directoire provisoire, à l’origine de sa radiation.

Une vue des membres du directoire du PDG poursuivis par la plaignante

Lors de la première audience tenue ce mardi à Libreville, les exceptions soulevées par l’avocat des huit dirigeants mis en cause ont toutes été rejetées par la justice, selon l’avocat de la plaignante, Me Jean-Paul Moubembe, l’un des éminents avocats des palais de justice du Gabon. Il s’agit principalement de la comparution de Luc Oyoubi, l’ancien secrétaire général intérimaire du parti, et de la litispendance par rapport au dossier soumis à la Cour Constitutionnelle, a souligné Me Moubembe.

Les deux parties se retrouveront ainsi dans une semaine devant le même tribunal, le 23 avril, pour les plaidoiries au fond dans cette sombre affaire d’éviction qui aurait violé les propres statuts de l’ancien parti unique renversé du pouvoir par l’armée gabonaise. Sont visés par cette plainte pour « troubles illicites », l’ensemble du directoire provisoire du PDG, en tête desquels Paul Biyoghe Mba, Alain Claude Bilie By Nzé et Angélique Ngoma.