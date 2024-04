Radiée du PDG, la mère d’Ali Bongo traine en justice les 8 auteurs de son éviction « illégale »

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la radiation de la mère d’Ali Bongo du Parti démocratique gabonais (PDG), fondé par son ex-mari. Dans une saisine déposée ce mardi 2 avril au tribunal de Libreville, Patience Dabany, alias Joséphine Nkama, conteste vigoureusement sa radiation et réclame de lourds dommages et intérêts contre les huit nouveaux maîtres du parti autrefois dirigé par son fils déchu, Ali Bongo.

Le directoire provisoire du PDG, mis en place le 7 mars, a encore des soucis à se faire. Joséphine Nkama, radiée le même jour du parti, a saisi hier la justice aux fins de « cessation de troubles manifestement illicites » entourant sa radiation des rangs de l’ex-parti présidentiel du Gabon. Représentée par son avocat Jean-Paul Moubembé, elle réclame sa réhabilitation express.

Bataille en règle

Selon la requête enregistrée ce 2 avril au greffe du tribunal de première instance de Libreville, la plaignante rappelle que selon l’article 102 et 103 des statuts du PDG, seule la Commission permanente de Discipline (CPD), « organisme spécialisé chargé de connaître des manquements de la discipline du Parti », est habiletée à prononcer une telle décision. Or, sa radiation n’a pas fait l’objet d’un examen préalable de cette commission, d’où son caractère illégal.

Elle souligne par ailleurs que « cette curieuse radiation est l’œuvre d’un groupe de huit (8) militants du PDG s’étant érigé, d’autorité, en Commission Permanente de Discipline (CPD) ; Que par conséquent, cette fameuse radiation est constitutive d’une voie de fait manifestement illicite qui ne peut être arrêtée que judiciairement ». Elle souhaite ainsi que la cour convoque Paul Biyoghe Mba, Alain-Claude Billie-Bl-Nze, Jeannot Kauma, Yves Fernand Manfoumbi, Angélique Ngoma, Denise Mekamne Edzidzi, Antoine Menie et Charles Otandault.

100 millions par jour de refus

Patience Dabany demande une audience civile dans les plus brefs délais en raison de l’imminence du futur congrès du PDG, de l’article 416 du Code de procédures civiles et des articles 102 et 103 du PDG. Elle exige de la justice de constater "la voie de fait manifestement illicite" de sa radiation, émanant de ces huit militants non habilités à prendre une telle mesure qualifiée d’extrême.

La mère d’Ali Bongo va jusqu’à réclamer du nouveau directoire du PDG « nonobstant toute voie de recours sous astreinte de cent millions (100 000 000) FCFA par jour de refus dûment constaté par tous moyens ». Autant dire que le PDG, renversé par l’armée gabonaise en août dernier, est loin de pouvoir sortir de l’auberge, et la tentative désespérée de ses cadres de survivre par tous les moyens à la transition va se jouer devant les tribunaux.