Qatar 2022 : Neveu reprend les mêmes pour tenter de battre enfin la Libye et l’Egypte

Pas de changements majeurs dans les effectifs des Panthères du Gabon, mal en point dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Sans grande surprise, le sélectionneur national, Patrice Neveu, a renouvelé sa confiance aux actuelles vedettes évoluant à l’étranger. Seule nouveauté, la convocation d’Ulrich Eneme Ella provenant des U23 de Brighton en Angleterre. Un effectif qui devra défier à Franceville les Chevaliers de la méditerranée de Libye le 12 novembre puis en déplacement au Caire, 4 jours plus tard, les redoutables Pharaons d’Egypte. Une double mission plus qu’ardue.

Patrice Neveu a officialisé hier à Owendo, sa liste de 23 joueurs devant essayer de faire bonne figure pour les deux dernières journées des éliminatoires du Mondial qatari de football. Malgré des résultants plus que décevants, le coach qui a un effectif sans joueurs locaux, a repris les mêmes pour les 5e et 6 journées de ces éliminatoires sans réel enjeu pour le Gabon, classé 3e du groupe F derrière justement ses deux prochains adversaires.

Les visages des 23 joueurs convoqués

Au goal, les gardiens de buts resteront Anthony M’fa Mezui, Jean Noël Amonome et Donald Nze. Même si l’on ne sait pas qui du second ou du premier cité sera titularisé à ce poste après la perte de confiance et la méforme enregistrée et dénoncée d’Anthony M’fa Mezui dans l’opinion et la presse sportive. La défense gabonaise sera assurée par 7 joueurs : Akue Assoumou, Lloyd Palun, Bruno Ecuele Manga, Yowan Obiang, Sydney Obissa, Anthony Oyono et David Sambissa.

Pour essayer de pousser le Gabon à la victoire, Patrice Neveu s’est choisi 7 attaquants que sont Pierre Emerick Aubameyang, Aaron Salem Boupendza, Denis Bouanga, Jim Allevinah, Ulrich Eneme Ella, Autachnga Louis et Kevin Mayi. Ils seront appuyés par les milieux de terrain André Biyogho Poko, Levy Madinda, Alex Moucketou, Kanga Kaku Guelor, Mario Lemina et Didier Ndong Ibrahim. Cinq joueurs ont en liste d’attente, il s’agit d’Axel Meye, Missi Mezui, Yannis Ngakoutou, Serge Ngoual, Fadh Nzengue, Yowan Watecher.