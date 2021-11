Qatar 2022 : Le Gabon s’incline dans la douleur face à une Egypte plus chanceuse

Eliminées de la course du Mondial en raison de leurs contre-performances depuis l’entame du second tour des éliminatoires, les Panthères du Gabon devaient tout de même faire face ce mardi après-midi, aux Pharaons d’Egypte pour cette 6e et dernière journée au stade de la ville de Borg Al Arab. Sans surprise, les Gabonais se sont inclinés sur la marque de 2 buts à 1 après de nombreuses erreurs et un carton rouge décerné à l’attaquant Denis Bouanga.

Le Gabon n'a pas réussi à terminer en beauté sa dernière journée des éliminatoires du Mondial qatari. Devant des Pharaons qui voulaient prendre leur revanche après le match nul 1 but partout consenti le 5 septembre à Franceville, les poulains de Patrice Neveu privés d'Aubameyang, n'ont pas tenu la mesure. D'abord à la 4e minute par un penalty signé Mohamed Magdy sur une faute de Denis Bouanga, les Egyptiens montraient leurs supériorités sur une équipe gabonaise quelque peu amoindrie. Le résumé de la rencontre de cet après-midi Après ce but matinal, les deux équipes se sépareront sur le score d'un but à zéro pour les Egyptiens à l'issue de la première mi-temps. De retour des vestiaires, les Panthères tenteront de revenir à la marque par un but signé Jim Allevinah à la 54e minute de jeu. La partie sera aussitôt relancée, redonnant espoir au banc de touche. Mais ce sera sans compter sur une maladresse de Johann Obiang qui marquera contre son camp à la 75e minute de jeu, corsant le score en faveur de l'Egypte. La tension montera d'un cran jusqu'à la dernière minute de jeu au point où Denis Bouanga sur une énième faute, obtiendra son éviction du terrain à la 86e minute. Les Gabonais réduits à 10 termineront la partie sans pouvoir rien changer au destin de cette rencontre. Score final 2 buts à 1 pour l'Egypte qui termine en beauté le second tour de ces éliminatoires en obtenant sa revanche sur le Gabon. Au tableau final de ce groupe F, l'Egypte reste premier avec 14 points suivis du Gabon (7 points), de la Libye (7 points) et de l'Angola (5 points).