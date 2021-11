Egypte vs Gabon : Aubameyang abandonne ses co-équipiers avant la confrontation finale

Les Panthères du Gabon déjà éliminées du Mondial 2022, ont rallié ce lundi l’Egypte où elles disputeront la dernière journée des éliminatoires du groupe F de la zone Afrique. Un match sans enjeu et sans incidence sur le destin déjà ficelé des poulains de Patrice Neveu qui devront tout de même jouer ce mardi après-midi contre les leaders du groupe F, les Pharaons d’Egypte. Ce sera sans Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine du Gabon qui a déserté les lieux après son arrivée.

Le match de ce mardi se jouera donc sans le leader des Panthères du Gabon qui une fois arrivé à Alexandrie (Egypte) a pris la clé des champs à l’aide d’un jet affrété par Arsenal pour rejoindre son club anglais qui a tant besoin de lui. Un abandon du groupe qui a fait une reconnaissance du terrain cet après-midi en vue du choc de demain. Le joueur vedette gabonais n’est pas la seule star absente d’une sélection nationale en plein naufrage.

Le onze gabonais à son arrivée à Alexandrie ce lundi à 1h00 du matin, heure locale

Il faut ajouter celles déjà déclarées de Guelor Kanga Kaku qui est excusé car ayant perdu son père, Mario Lemina et André Biyogho Poko. La liste des absents pourrait encore s’allonger devant le peu d’engouement que suscite cette 6e dernière journée face aux Pharaons. Le match semble avoir été relégué à un match de gala pour les joueurs gabonais et le staff gabonais. Attention à ne pas essuyer une défaite plus que cuisante pour finir cette campagne éliminatoires zone Afrique.

Surtout que sans cadre véritablement sur le terrain, les Pharaons qui joueront sur leurs terres, voudront certainement prendre leur revanche sur le Gabon. Surtout que le 5 septembre à Franceville, le match aller s’était soldé par un nul 1 but partout malgré que les Egyptiens avaient été réduits à 10 contre 11. Rendez-vous ce mardi à 14h00, heure de Libreville, pour le début du verdict de cette rencontre dont l’issue pourrait surprendre plus d’un. Le Gabon n’ayant pas droit à l’heure pour consoler ses supporters d’une énième élimination au Mondial.