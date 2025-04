Présidentielle 2025 : Le PDG applaudit la victoire écrasante de son tombeur Oligui Nguema !

Il y a des retournements de l’histoire politique qui forcent l’ironie. Chassé du pouvoir par un coup d’État militaire le 30 août 2023, après 56 années de règne sans partage, le Parti démocratique gabonais (PDG) est aujourd’hui l’un des plus fervents soutiens du général devenu président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce samedi 26 avril, au lendemain de la proclamation officielle de la victoire écrasante du chef de la transition avec 94,85 % des voix, le PDG a solennellement salué ce triomphe, revendiquant même sa part dans ce plébiscite historique.

« Ce plébiscite marquera à jamais l’adhésion de tout un peuple à la vision du nouveau chef de l’État », a proclamé Angélique Ngoma, secrétaire générale du parti, lors d’une déclaration qui oscillait entre satisfaction sincère et habile opération de repositionnement politique. Pour l’ex-parti hégémonique, soutenir son tombeur est visiblement devenu un moyen de survivre et de continuer à peser sur l’avenir politique du pays, quitte à effacer pudiquement le souvenir de décennies de domination contestée.

De la chute brutale à l’allégeance assumée

Dès l’ouverture de la campagne présidentielle de 2025, le PDG avait surpris en appelant ses militants à soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. Un choix stratégique pour un parti en quête de rédemption après sa déchéance brutale. En mettant leur force militante au service de celui qui avait mis fin à leur long monopole, les cadres du PDG espéraient démontrer leur capacité d’adaptation aux nouvelles réalités du pouvoir.

L’intégralité de la déclaration du PDG de ce samedi

Angélique Ngoma n’a d’ailleurs pas caché cette volte-face. « Nous avons très tôt reconnu en lui les qualités d’un homme d’État dont notre pays a besoin à cet instant de son histoire », a-t-elle plaidé. À écouter l’ancienne majorité, le PDG aurait donc su, avec un sens du timing admirable, s’effacer au bon moment pour se rallier à la figure du renouveau national, après avoir dominé l’ensemble de la vie politique gabonaise pendant plus d’un demi-siècle.

Eloge appuyé d’un processus électoral "exemplaire"

Comme pour mieux tourner la page de son passé controversé, le PDG s’est livré à une pluie d’éloges sur l’organisation du scrutin. Dans une envolée lyrique digne de ses anciennes déclarations triomphales, Angélique Ngoma a salué « l’objectivité, l’intégrité et l’efficacité » du processus électoral, louant le professionnalisme du ministère de l’Intérieur et de la CNOCER, l’organe chargé d’organiser les élections.

Selon elle, cette présidentielle, la première depuis la fin de la transition, a offert au Gabon « une expérience technique et démocratique qui fera date en Afrique ». Un satisfecit total qui tranche avec les critiques jadis adressées par l’opposition et la société civile aux scrutins organisés par ce même PDG lorsqu’il était aux affaires, souvent entachés d’irrégularités et de tensions.

La transition close sous les hourras du PDG

Le PDG s’est également réjoui de la fin de la transition politique ouverte après le renversement d’Ali Bongo. « Cette élection présidentielle a été une formidable occasion de montrer à la face du monde la capacité de notre pays à être à la hauteur de l’enjeu politique du moment », a affirmé la secrétaire générale. Pour Angélique Ngoma, la large victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema confirme la maturité politique du peuple gabonais et scelle une « allégresse populaire inédite ».

Il y a quelques mois encore, le PDG dominait sans partage un système verrouillé. Désormais, il acclame la pluralité, l’alternance et la transparence électorale, démontrant que la capacité d’adaptation est parfois la plus grande vertu des anciens géants politiques en quête d’un second souffle.

De la fidélité forcée à l’ambition retrouvée

En réaffirmant son soutien au nouveau président, le PDG tente de se repositionner comme un allié incontournable de la nouvelle ère politique. « Nos militantes et militants ont contribué sans réserve à cette victoire sur toute l’étendue du territoire national », a insisté Angélique Ngoma. Le message est clair : le parti compte bien rester un acteur de premier plan, même s’il doit désormais le faire sous la bannière d’un ancien adversaire devenu sauveur.

Le contraste est saisissant. Hier incarnation du pouvoir absolu, aujourd’hui soutien loyal d’un homme qui a promis de « rompre avec le système » qu’il incarnait. Le PDG mise tout sur son ancrage local, son appareil militant et sa capacité d’adaptation pour continuer d’exister politiquement, au prix d’un certain reniement historique.

À travers cette déclaration enthousiaste, le PDG donne l’image d’un parti prêt à tout pour rester dans le jeu politique. Pourtant, au fond, ce ralliement sans condition sonne aussi comme un aveu : celui d’une défaite historique impossible à maquiller. L’ancien tout-puissant PDG n’a pas seulement perdu le pouvoir en 2023 ; il a été contraint d’applaudir l’homme qui a mis un terme à son règne. L’histoire est parfois cruelle : en célébrant aujourd’hui la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema, le PDG célèbre aussi, à son corps défendant, sa propre mise à l’écart.