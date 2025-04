Présidentielle 2025 : Brice Clotaire Oligui Nguema clôt sa campagne à Libreville

Le candidat indépendant Brice Clotaire Oligui Nguema a bouclé sa campagne ce jeudi 10 avril par un grand meeting populaire au Boulevard Bessieux, dans le 2e arrondissement de Libreville. Devant une foule acquise à sa cause, le président de la Transition a exhorté les électeurs à se rendre massivement aux urnes pour « confirmer leur choix dans les urnes », selon ses termes.

Plus tôt dans la journée, le candidat et les membres du Rassemblement des Bâtisseurs (RdB) avaient tenu un autre rassemblement dans la commune d’Owendo. Partout, le message est resté le même : défendre le bilan des 19 mois de Transition et appeler à la mobilisation citoyenne autour de sa candidature pour poursuivre les actions de développement entamées.

Plusieurs figures politiques ont pris la parole, dont Alexandre Barro Chambrier, coordinateur de campagne dans l’Estuaire, qui a insisté sur l’importance de retirer sa carte d’électeur. François Ndong Obiang, lui, a rappelé les réalisations du président candidat pour convaincre les indécis.