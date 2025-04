Présidentielle 2025 : Axel Ibinga veut remplacer les partis politiques par des entreprises au Gabon !

En campagne ce vendredi dans plusieurs quartiers populaires de Libreville, Axel Stophène Ibinga Ibinga a décoché quelques flèches bien aiguisées contre le système politique gabonais. Face aux habitants du PK9, de Sotega, d’Owendo et des environs de l’hôpital militaire, le candidat a présenté son programme « La République au Travail », qu’il décrit comme une claque à 35 ans de bavardages politiques inutiles.

Sans détour, il a dénoncé la prolifération des partis politiques qui, selon lui, n’embauchent personne et n’apportent rien aux Gabonais. « 104 partis pour 0 emploi. Voilà notre bilan collectif », a-t-il lancé. Pour lui, la solution est radicale : supprimer les partis et créer 104 entreprises productives, capables de générer de la richesse et des opportunités. Rien que ça.

Et comme il n’aime visiblement pas faire dans la demi-mesure, Axel Ibinga promet aussi une école et un centre de santé par arrondissement. « Fini les enfants qui traversent toute la ville pour apprendre trois leçons. Fini les malades qui cherchent un hôpital comme une aiguille dans une botte de foin », a-t-il martelé. Un discours musclé, bien loin des formules ronflantes habituelles.