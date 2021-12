Premier League au Congo : toutes les particularités à noter

La Fédération congolaise de football qui s’occupe de l’organisation des compétitions nationales dans le pays, il faut noter qu’elle est organisateur du Congo Premier League. Il s’agit donc de la division supérieure à laquelle les équipes les plus performantes participent. C’est pour cela que sur 1xBet - votre site paris en ligne les parieurs ont la chance de pronostiquer les résultats des matchs des clubs les plus populaires au Congo.

Le début de l'histoire de la compétition nationale nommée ci-dessus a commencé en 1961. Et tout comme la plupart des autres tournois congolais, la Premier League porte souvent le nom pour des raisons de sponsoring. Donc, ce tournoi officiellement nommé Championnat National MTN.

Un peu de l’histoire sur la Congo Premier League : les statistiques et les participants du tournoi

Au début, à partir de 1961 jusqu'en 1977 la compétition a été disputée entre les trois clubs forts : Brazzaville, Niari et Pointe-Noire. Mais avec chaque nouvelle saison les participants sont devenus plus nombreux. Ces derniers temps dans le cadre du championnat 18 équipes participent.

Ce qu’il faut noter à propos des modifications du nombre de clubs du Congo Premier League :

au début ce n’étaient que 3 clubs qui ont y participé ;

entre 1978 et 1993 c’étaient 10-14 équipes qui sont devenues participantes ;

jusqu’en 2009 leur nombre a augmenté jusqu’à 18 clubs.

Évidemment que parfois c'était assez difficile de rester au niveau en comparaison avec plusieurs tournois locaux, mais la Premier League a pu gagner la popularité rapidement.

Quels clubs de football congolais ont pu gagner la Premier League ?

Évidemment que pour le moment il y a plusieurs équipes qui participent au championnat national de football au Congo. Les statistiques des clubs qui se sont devenus vainqueurs plus souvent que les autres :

AS Otohô qui a remporté la victoire à partir de 2018 jusqu’en 2021 ;

AC Léopards ont gagné la compétition en 2012, 2013, 2016 et 2017.

Ces clubs participent à la Premier League avec d'autres équipes.