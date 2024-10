Pour sa rentrée, le PDG dégaine une bien curieuse motion de soutien au général Oligui Nguema

L’ancien parti au pouvoir au Gabon, renversé par l’armée, a fait sa rentrée politique ce samedi à Libreville. Une rentrée qui s’est soldée par une motion de soutien au président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Oswald Sévérin Mayounou chargé de la lecture, a débuté en rappelant l’importance du parti fondé par Omar Bongo en 1968 et a fait référence aux événements du 30 août 2023, date du renversement d’Ali Bongo. Un positionnement politique qui n’est pas sans poser la question de la survie de ses cadres qui ont tourné le dos à Ali Bongo pour le CTRI. Virage opportuniste ou soutien sincère ?

La motion souligne que le PDG « prend acte et se félicite du changement intervenu à la tête de l’État sans infusion de sang ». Le texte met également en exergue l’importance du processus de transition enclenché sous la direction du général Oligui Nguema, notamment par la tenue du dialogue national inclusif et l’adoption d’un projet de Constitution. Les militants ont salué ces avancées, notant que le PDG « constate la tenue du dialogue national inclusif » et « l’adoption du rapport du projet de constitution de l’Assemblée Constituante à une écrasante majorité ».

La motion lue par Oswald Sévérin Mayounou

Dans cette motion, le PDG souligne l’efficacité de la diplomatie conduite par le président de la transition, qualifiée de « diplomatie agissante et pragmatique », qui contribue à renforcer la stabilité du Gabon sur la scène internationale. Les membres du parti expriment également leur reconnaissance pour l’effort de redressement économique, déclarant être « sensibles à l’amélioration progressive des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais » grâce à l’exécution du plan national de développement de la transition.

Le PDG, bien qu’ancien parti au pouvoir, n’a pas hésité à montrer son soutien envers le nouveau régime. La motion « encourage le président de la Transition, président de la République, chef de l’État et son gouvernement à poursuivre l’exécution de l’ensemble des chantiers » lancés dans tout le pays. Les militants ont notamment salué le respect des engagements pris par le CTRI, déclarant « constater le respect à ce jour du chronogramme des activités de la transition ».

« Nous, militantes et militants du Parti Démocratique Gabonais, réunis en conseil politique, félicitons le comité pour la transition et réaffirmons notre soutien au président de la République, chef de l’État », a conclu la motion. Un soutien officiel au régime de transition qui semble davantage motivé par des calculs politiques que par une réelle adhésion aux principes de renouveau prônés par le CTRI. Le PDG, ancien parti tout-puissant, tente de se réinsérer dans la nouvelle donne politique, mais son manque de crédibilité et son passé encore récent aux côtés de la famille Bongo suscitent plus que le scepticisme.