Port-Gentil : Le service provincial de santé scolaire dans un état plus que léthargique

La santé en milieu scolaire a toujours été une préoccupation des autorités gabonaises. Pourtant, situé dans le premier arrondissement de la capitale économique, Port-Gentil, le service provincial de santé scolaire et universitaire croupit depuis plus de 4 ans dans les hautes herbes du fait de son abandon total.

Logé non loin du lycée Joseph Ambourouet Avoro, ce service est rentré dans une phase de vétusté avancée. On peut voir des portes cassées, des vitres enlevées, le portail arraché, les murs décrépis. Une situation qui laisse à désirer quand on sait que cette structure était une structure de référence dans l’Ogooué-Maritime en ce qui concerne la santé scolaire. Depuis quatre ans bientôt, il est devenu le refuge des bandits et grands dealers de stupéfiants qui s’arrogent le titre de propriété aux yeux et à la barbe des dirigeants de cette administration déconcentrée.

La devanture de la structure en décrépitude

Or, le milieu scolaire joue un rôle important en tant que déterminant de l’efficacité et de la durabilité des interventions pour la promotion de la santé. La santé en milieu scolaire se veut l’ensemble des mesures destinées à garantir une protection sanitaire suffisante en milieu scolaire compatible avec les bonnes conditions physiques et mentales d’apprentissage. Face à cette situation de laissée pour compte, le gouvernement devrait développer les priorités dans le domaine de la santé scolaire et universitaire et devrait également permettre la mise en place des mécanismes de coordination.

Malgré les interventions menées dans ce domaine, la situation sanitaire en milieu scolaire demeure préoccupante. Une analyse des comportements à risque dans le monde scolaire montre une recrudescence des grossesses non-désirées, de l’alcoolisme, du tabagisme ,sans omettre les IST/VIH/SIDA. De ce fait, il apparaît nécessaire de prendre en compte les nouvelles exigences du monde scolaire dans la situation actuelle.

Pour finir, l’importance que revêt la jeunesse scolarisée dans le développement d’un pays doit nous faire prendre conscience des enjeux de la santé scolaire.

Il y a donc urgence qu’un bon appui médical et psychosocial, comptable d’une bonne réussite scolaire, soit accordé aux élèves et étudiants, espoirs de demain.