Lékédi Biodiversité et Comilog veulent faire de Bakoumba un pôle de développement durable en Afrique centrale

La préservation du vivant est plus que jamais au cœur des stratégies de développement territorial dans la province du Haut-Ogooué. Ce jeudi 4 juin, Eramet Comilog et la Fondation Lékédi Biodiversité ont organisé la cinquième édition de leur rendez-vous annuel consacré à la biodiversité au parc de la Lékédi, à Bakoumba. Cet événement majeur s’est tenu sous le thème évocateur de la biodiversité comme levier de croissance au Gabon.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large de la Semaine de l’environnement, impulsée par le groupe Eramet sur l’ensemble de ses sites à travers le monde. Près d’une centaine de participants ont fait le déplacement, réunissant un panel de haut niveau composé d’autorités locales, de scientifiques, d’experts environnementaux et de partenaires techniques. Parmi les personnalités présentes figuraient Jacques-Denis Tsanga, gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Leod Paul Batolo, administrateur directeur général d’Eramet Comilog, ainsi que Virginie de Chassey, directrice du développement durable et de l’engagement d’Eramet.

Des échanges axés sur la valorisation du capital naturel

Les travaux ont été ouverts par Zita Kassa Wilks, représentante du fonds CAFI-Gabon, qui a exposé les divers mécanismes de financement vert mobilisables pour transformer le capital naturel gabonais en un véritable moteur de développement territorial. Les discussions se sont ensuite poursuivies autour de deux tables rondes stratégiques afin d’approfondir ces enjeux. La première s’est penchée sur la réhabilitation, démontrant comment la restitution du capital naturel génère de la création de valeur pour les territoires, grâce aux interventions croisées de The Nature Conservancy, de la Fondation Lékédi Biodiversité et des experts de la Comilog.



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La seconde table ronde, animée conjointement par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF), a mis en lumière l’étroite interdépendance entre la gestion durable de la faune, la prévention des zoonoses et la santé publique des communautés riveraines des territoires forestiers d’Afrique centrale.

La jeunesse et les acteurs locaux au cœur du dispositif

L’événement a également accordé une place de choix à la jeunesse avec la participation active de quarante élèves du programme Gabon Green Generation (3G) by Lékédi, accompagnés par le Fonds mondial pour la nature (WWF) Gabon. Ces jeunes, issus d’établissements du Haut-Ogooué, ont brillamment conçu et animé un village écosystémique immersif décliné en quatre univers (savane, forêt, milieux aquatiques et mangrove) pour sensibiliser l’assistance à la richesse et à la fragilité des écosystèmes gabonais. Saluant cette dynamique et le rôle structurant de la fondation pour le territoire, le président du conseil départemental de la Lékoko, Aubin Janvier Mabeka, a déclaré : « Protéger la biodiversité, c’est protéger nos capacités à nous développer sans hypothéquer l’avenir. C’est faire de la nature un actif économique et non une contrainte ».

De son côté, Virginie de Chassey a réaffirmé la vision du groupe en soulignant : « À travers la Fondation Lékédi Biodiversité, nous voulons démontrer qu’il est possible de concilier activité économique, préservation de la biodiversité, transmission des connaissances et développement des territoires ». Depuis sa création en 2021, la fondation s’est imposée comme un acteur incontournable de l’économie locale à Bakoumba, injectant mensuellement plus de dix millions de francs CFA dans l’économie agricole locale et ayant d’ores et déjà sensibilisé et formé 2 400 jeunes aux métiers verts.