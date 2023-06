Patrice Neveu : « Je ne pense pas à un échec face à la Mauritanie »

Après la lourde défaite concédée dimanche dernier à Franceville face aux Léopards de la RDC, le coach Patrice Neveu s’est longuement confié sur ce naufrage. Dans les colonnes de l’Union ce vendredi, le sélectionneur français a refusé de jeter la pierre sur ses joueurs avant de promettre la victoire en septembre prochain face à la Mauritanie, actuel leader du groupe I de ces éliminatoires de la CAN 2023.

Interrogé sur les raisons de cette défaite 2 buts à 0, Patrice Neveu accuse à demi-mots l’arbitrage. "En première période, nous manquons trois ou quatre occasions. À 2-0, le match était plié en faveur du Gabon. Personne n’aurait crié au scandale. Ensuite, il y a ce but refusé à la 50e minute. L’équipe, les joueurs poussent pour marquer. J’ai visionné à plusieurs reprises l’action pour me convaincre qu’il y avait bien but", a-t-il indiqué.

Et de renchérir : « Je dis simplement que ce but valable, s’il avait été accordé le match n’aurait plus été le même. Je constate simplement que depuis la dernière CAN-2021, et lors des éliminatoires du Mondial passé contre la Libye et L’Égypte, à Franceville, les décisions arbitrales nous sont dans les moments clés du match défavorables. Ces faits sont rémanents et inquiétants ». Avant de finalement reconnaitre le manque de finition de ses joueurs : « Nous ne sommes pas assez tueurs face au but. Contre le Soudan en aller et retour et face à la RDC nous avons eu au moins une quinzaine d’occasions franches. Le Gabon n’a marqué qu’un seul but. Il est difficile d’expliquer ce constat si ce n’est d’affirmer que devant le but nous ne sommes pas suffisamment tueurs ».

Dos au mur face à la Mauritanie, Patrice Neveu s’est tout de même voulu rassurant. « Nous allons tout donner pour nous qualifier en Mauritanie. Nous n’avons plus de calculs à faire. Nous allons, encore une fois, je le dis, nous battre jusqu’au bout. Et vous dire, que notre destin nous appartient toujours. Et pour gagner, mes joueurs doivent avoir un mental d’acier, pas de fer. Ils doivent surtout être prêts à tout. Ils doivent sonner la révolte sur le terrain tout en restant loyaux », a-t-il indiqué.

Avant de conclure : « Le Gabon n’est pas encore éliminé. Personne n’est encore qualifié. Par conséquent je reste toujours l’homme de la situation. Jusqu’à preuve du contraire. Je ne pense pas à un échec face à la Mauritanie. Que le peuple continue de soutenir son équipe ! » . Verdict lors de cette 6e et dernière journée de ces éliminatoires qui pourrait en cas de second échec, briser le rêve de CAN de toute une nation.