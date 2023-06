Eliminatoires CAN 2023 : le Gabon humilié à domicile par la RD Congo 2 buts à 0 !

Grosse douche froide ce dimanche soir pour les Panthères du Gabon qui recevaient dans leur citadelle de Franceville, censée être imprenable, les Léopards de la RDC. Les visiteurs qui cherchaient à se relancer dans ces éliminatoires de la CAN 2023, ont littéralement humilié une équipe gabonaise qui enregistrait pourtant le retour de ses stars Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Menant dès la première mi-temps, les Léopards ont gardé leur vivacité jusqu’à la seconde en inscrivant les seuls 2 buts de la rencontre.

Les Léopards de la RDC ont mis fin ce dimanche soir à l’invincibilité des Panthères du Gabon à Franceville où le Gabon était jusque-là invaincu sur ses propres installations. Au terme de 90 minutes de jeu, les Panthères se sont inclinées sur la lourde marque de 2 buts à 0. Une supériorité congolaise qui s’est exprimée dès la première mi-temps avec le but inscrit à la 34e minute de jeu par Aaron Tchibola.

Le onze de départ du Gabon

De retour des vestiaires, les Panthères ont tenté de reprendre en main la rencontre sans y parvenir. Multipliant les actions dont un but qui n’a pas été validé à la 55e minute de jeu par l’arbitre égyptien Amin Omar. Malgré cette déconvenue, les Léopards plus offensifs et réalistes grâce notamment à son nouveau coach français, ont réussi à tromper le gardien Jean-Noël Amonome sur un tir de Fiston Kalala Mayele à la 83e minute qui a douché complètement les espoirs gabonais.

Les deux capitaines à l’entame du match

Bilan des courses, les Léopards s’imposent 2 buts à 0 face à des Panthères qui n’ont pas réussi à trouver les chemins de filets de but de leur adversaires. Une lourde défaite qui relance le débat de la gestion de notre football national privé de championnat national depuis de longs mois avec le silence coupable des autorités préférant miser sur les joueurs expatriés. Une débâcle sportive qui met à mal les espoirs de qualifications du Gabon qui se joueront lors de la 6e et dernière journée le 9 septembre à Nouakchott face à la Mauritanie.

Le classement du groupe I à l’issue de cette rencontre

Avec cette revanche prise sur le Gabon, la RD Congo prend provisoirement la tête du groupe I de ces éliminatoires en attendant l’explication de mardi prochain entre le Soudan et la Mauritanie. La RDC et le Gabon sont à égalité avec 7 points. Suivent ensuite le Soudan (6 points) et la Mauritanie (5 points). Autant dire que toutes les 4 équipes conservent pour l’heure, leurs chances dans la course pour une place à la future CAN Ivorienne prévue en janvier prochain.