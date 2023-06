Bilan de Patrice Neveu aux éliminatoires de la CAN 2023 : seulement 2 buts en 5 matchs !

A l’issue de la catastrophique cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 disputée dimanche dernier, nous tentons de dresser le bilan de Patrice Neveu à la tête de la sélection nationale. Si au lendemain de la cuisante défaite essuyée de dimanche face à la RDC fait jazzer, le débat sur les responsables de cette débâcle nationale va bon train. La question Patrice Neveu pourrait bientôt s’inviter à la table avant l’ultime rencontre face à la Mauritanie le 9 septembre prochain.

Au lendemain de sa défaite 2 buts à 0 devant les Léopards de la RD Congo à domicile (Franceville, Haut-Ogooué), l’équipe fanion gabonaise présente des statistiques de plus en plus inquiétantes et surtout accablantes dont la principale est l’inefficacité offensive et symbolisée par le manque de réalisme des attaquants utilisés par le technicien français, Patrice Neveu jusqu’au soir du 18 juin dernier.

La sélection gabonaise de football au bilan peu élogieux

Globalement sur les cinq sorties, les coéquipiers du capitaine Pierre Emerick Aubameyang revenu en grâce dans la tanière n’ont pu obtenir que 2 victoires (0-1 face aux Léopards) pour autant de défaites et un nul. À une journée de la fin des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, les Panthères du Gabon ont une moyenne plus que nulle, soit 0,4 but par match. Conclusion, les choix de Patrice Neveu ne marchent pas et surtout ne marquent pas !

Sur les 9 attaquants convoqués pour cette campagne ivoirienne en cours, seul Shavi Babicka a inscrit un but tandis que l’équipe n’enregistre que 2 buts contre 3 encaissés. Ce groupe de Neveu sans véritable grinta a eu du mal à se faire respecter à domicile, cela se vérifie par le nombre de points pris à Franceville. Seulement 4 points sur 9 possibles. Une victoire devant le soudan 1-0, but de Llyod Palun puis elle a concédé un nul (0-0) avec la Mauritanie.

Le classement du groupe I de ces éliminatoires

Enfin elle s’est inclinée impuissamment le dimanche dernier (0-2) face à la RD Congo. À l’inverse, savoir si Denis Bouanga et compagnie savent voyager, les stats restent équilibrés avec 1 victoire à Kinshasa et 1 défaite à Khartoum. Avec ce tableau peu reluisant, chacun de peu se faire son idée mais Patrice Neveu sait que son contrat avec le Gabon l’exige une qualification à la prochaine édition de la CAN. Celle-ci passe par une dernière victoire lors de la 6e et dernière journée face à la Mauritanie à domicile, désormais leader avec 8 points.

Rappelons que le patron de la tanière gabonaise a utilisé à ce jour un vivier de 37 joueurs dont 4 gardiens , 11 défenseurs, 10 milieux de terrains, 9 attaquants et 3 joueurs jamais testés (liste d’attente) : Orphé Mbina ; Samson Mbingui, Junior Bayanho. Pour l’ultime rencontre, il devra faire le bon choix des 23 guerriers.