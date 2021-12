Pass sanitaire obligatoire : où peuvent encore se rendre les gabonais non vaccinés ?

Avec l’entrée ce mercredi des mesures sanitaires controversées du gouvernement gabonais, les personnes non vaccinées contre la Covid-19 ont vu leurs libertés publics se restreindre plus drastiquement. Elles restent assujetties au couvre-feu en vigueur depuis près de 2 ans, au paiement du test de dépistage PCR allant de 20 000 à 50 000 FCFA et à l’interdiction d’aller et de venir dans plusieurs lieux publics. Mais quelques lieux publics échappent à cette interdiction. La rédaction d’Info241 vous dit tout.

L’entrée en vigueur des mesures gouvernementales de riposte contre une pandémie de coronavirus au plus bas, selon les chiffres des autorités, a peut-être semé la confusion sur ce que peuvent encore faire ou pas les personnes réfractaires à la vaccination « obligatoire » ou au test PCR devenu onéreux. Si l’arrêté l’arrêté n°0559/PM du 25 novembre 2021 pris la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda est bien en vigueur malgré les contestations de la société civile, des exceptions subsistes. Les magasins d’alimentation restent sans obligation de pass sanitaire Les personnes non-vaccinées sont tout de même autorisées par le gouvernement d’Ali Bongo à circuler sous réserve du respect des mesures barrières dans les magasins d’alimentation, les pharmacies, hôpitaux et autres structures sanitaires. Tous les autres lieux publics leur sont donc dorénavant interdits sous peine d’être refoulées par les services de sécurité de ces entités publiques ou privées. Même si le gouvernement n’a pas indiqué les sanctions pécuniaires en cas d’infraction ni comment se feraient les contrôles officiels de la police Copil. Avec encore plus de libertés publiques restreintes, les personnes sans pass sanitaire (test PCR valide de 14 jours ou pouvant attestant de leur vaccination) sont quasiment obligées de se plier à la vaccination. A moins d’avoir les moyens du grand luxe que constituerait leur refus de l’un des 4 vaccins disponibles que sont Sinopharm, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna. Sinon il faudra compter entre 40 000 à 100 000 FCFA par mois à débourser pour avoir le droit de circuler ou de se rendre dans les administrations publiques et privées.