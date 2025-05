Panthères du Gabon : Mouyouma affûte sa meute pour la CAN et les éliminatoires du Mondial

À moins de six mois de la CAN et alors que s’annonce une lutte intense pour les qualifications du Mondial 2026, Thierry Mouyouma a choisi le Maroc pour poser les fondations d’un collectif soudé et compétitif. La Guinée-Bissau servira de premier test grandeur nature.

Le calendrier s’accélère pour les Panthères du Gabon. En quête de cohésion et de constance, le sélectionneur national a opté pour un stage stratégique à huis clos, prévu du 26 mai au 7 juin sur le sol marocain. Plus qu’un simple rassemblement, cette préparation est conçue comme un véritable laboratoire de construction d’équipe, avec pour objectif d’établir les bases d’un groupe capable de briller à la prochaine CAN et de se battre pour une place au Mondial. Le choix du Maroc n’est pas anodin : c’est le pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations 2025. S’y acclimater, y prendre ses repères et y créer une dynamique collective répond à une logique de projection à moyen terme. « Ce stage doit nous permettre de resserrer les liens et de valider certaines orientations tactiques », confie une source proche du staff technique. Le match amical contre la Guinée-Bissau, programmé pour le 4 juin, constituera le point d’orgue de ce stage. Il offrira une opposition exigeante face à une équipe connue pour son impact physique et sa discipline, idéale pour jauger la solidité mentale et technique du groupe. D’autres rencontres sont envisagées : un premier test face à un club marocain en fin mai, et potentiellement un second match le 7 juin, en clôture du stage. Mouyouma veut dépasser les réputations et les statuts individuels. Il recherche des certitudes collectives, des automatismes clairs et une identité de jeu affirmée. Dans cette perspective, le stage marocain revêt une dimension presque fondatrice. À l’abri du tumulte des compétitions officielles, les Panthères entament, dans le silence studieux de la préparation, un chantier décisif pour les mois cruciaux à venir.