Paiement d’arriérés de salaire à Satram-EGCA : les agents crient leur déception et repartent en grève

Satram-EGCA, société spécialisé dans le transport maritime et la logique, a procédé le mardi 5 décembre au décaissement pour le paiement des neufs mois d’arriérés de salaire aux agents. Ces derniers mécontents des sommes jugées « minables », ont décidé de repartir au piquet de grève.

En grève générale illimitée depuis près de 5 ans, les employés grévistes de l’entreprise Satram-EGCA ont été invités à passer à la caisse afin de percevoir leurs neuf mois d’arriérés de salaire. Une rencontre présidée par le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong. Celui-ci à cet effet, a procédé à la remise symbolique des chèques aux ayants droits. La rencontre a eu lieu hier à Port-Gentil, dans la salle des réunions du gouvernorat de la province de l’Ogooué-Maritime.

« Nous passons de la parole à l’acte ! Ce matin, nous procédons au paiement effectif de ces arriérés de salaire », a précisé le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong. Une rencontre qui fait suite à la réunion qui s’est tenue le 25 novembre dernier, entre les agents en colère depuis des années et le ministre des Transports et de la Marine marchande. De cette réunion, il était question de tabler sur le paiement immédiat des arriérés de salaire afin que cette entreprise retrouve un climat social apaisé.

Sauf que malheureusement au cours de cette cérémonie de remise des chèques aux agents en grève, certains n’ont pas trouvé leur compte et ont fustigé la mauvaise foi des dirigeants de Satram-EGCA à résoudre cette crise au regard des sommes « minables » perçues par les uns et les autres. « Je veux mon argent ! Sur les neufs mois, je ne peux pas avoir 1 000 300 FCFA. Je devais percevoir 2 416 500 FCFA si on ajoutait mes congés. On a l’impression qu’ils jouent avec nous et donc on va repartir à la case départ, le piquer de grève », averti l’agent gréviste Martine Koukou.

La colère était si grande quelle a englouti tous les ayants droits qui déplorent un manque de considération de la part de leur employeur. Ils réclament l’intégralité de leurs arriérés de salaire, avant de préciser que le piquet de grève ira à son bout. « Je ne suis pas satisfait ! Neuf mois après, ça ne passe pas dans la gorge. On nous dit qu’on nous paye neuf mois de salaire, on regarde la base, ils se moquent de nous. Je suis payé à 200 1000 FCFA, je ne peux pas avoir 458 000 FCFA après ces neufs mois. Je ne vois rien dedans ! On repart au piquet de grève et on monte la bâche », avise également Frich Mpaga Rizigo.

Même son de cloche pour d’autres agents en colère. Ces derniers qui ne tolèrent pas la pilule que veulent leurs faire avaler la direction, crient leur insatisfaction en ce qui concerne les calculs effectués après autant d’années passées sans salaire. Pour eux, la direction générale des ressources humaines a volontairement violé certaines règles. « Je n’ai jamais pris une avance sur salaire, je fais mes bricoles. Je me disais que sur les neufs mois, étant payée à plus de 200 000 FCFA, j’allais avoir plus que ça et pas le 1 000.030 FCFA qu’on me donne. Je ne suis pas récompensée je veux tout mon argent », exige-t-elle.

Cette situation insupportable que subissent les agents déjà en situation de précarité, de perte d’emploi pour d’autres et où beaucoup sont morts sans percevoir un centime, témoigne certainement des mauvais salaires qu’offrent l’entreprise. « Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris le problème de Satram et de ses employés à bras le corps. Il a mis en place un bon nombre de mesures visant à résoudre cette situation. Ce premier problème sera complétement élagué et qu’on ne revienne plus dessus », estime le maire de Port-Gentil, Gabriel Tchango.

Aussi, l’édile de la ville de Port-Gentil a été désigné pour gérer la commission spéciale devant agir pour le traitement des soldes des retraités et des agents en grève, les départs volontaires et négociés, les licenciements abusifs ainsi que le traitement des démissions etc. Cette Commission est chargée en ce qui la concerne, de traiter des arriérés de salaires des agents en poste et surtout le point sur les cotisations sociales. Autrefois référence au Gabon et à Port-Gentil en particulier, du transport maritime et de la logistique auprès des compagnies pétrolières, Satram est plongée dans un coma artificiel. Et la colère des agents à ce jour, montre que le problème ne sera pas réglé d’ici tôt.