Nigeria : Un camion-citerne explose à Lagos et fait 5 morts et 13 blessés

Cinq personnes ont été tuées et 13 grièvement blessées vendredi dans l’explosion d’un camion-citerne à Lagos. Le camion-citerne chargé de carburant, s’est renversé sur la route et a explosé jeudi soir dans le quartier central d’Ikeja, provoquant un incendie qui s’est propagé aux bâtiments et aux voitures alentour. Les services de secours mobilisés sur les lieux ont pu éteindre l’incendie au milieu de la nuit, vers 0 h 30.

Les explosions de camions-citernes et d’oléoducs sont très fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique, mais où la majorité des quelque 200 millions d’habitants vit dans la pauvreté et où les infrastructures et les transports sont défaillants.

En avril, 12 personnes sont mortes dans un incident similaire dans l’État de Benue. En octobre 2019, un camion-citerne avait explosé et provoqué un incendie à Lagos, la capitale économique du pays, faisant au moins cinq morts, huit blessés graves, et endommageant plus de cent maisons et commerces.