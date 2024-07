Nigéria : Une amende de 132 milliards de FCFA contre Meta pour pratiques discriminatoires

Le Nigeria a récemment imposé une amende de 132 milliards de FCFA (220 millions de dollars américains) à Meta Platforms et à WhatsApp, suite à des accusations de pratiques discriminatoires et d’infractions sanctionnables. L’organisme de surveillance de la concurrence du pays, la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC), a rendu cette décision après trois ans d’enquêtes approfondies.

Lors d’une conférence de presse tenue à Abuja ce 23 juillet, Adamu Abdullahi, chef intérimaire de la FCCPC, a expliqué que Meta Platforms avait été reconnu coupable de plusieurs violations, notamment le refus aux utilisateurs nigérians du droit à l’autodétermination, la réalisation de transferts de données non autorisés et le partage illégal de données personnelles. Abdullahi a souligné que, contrairement à d’autres pays où Meta offre aux utilisateurs la possibilité de décider de partager ou non leurs données, cette option n’était pas disponible au Nigeria, créant ainsi une pratique discriminatoire.

En réponse à cette sanction, WhatsApp a annoncé que sa société mère ferait appel de la décision, arguant de son désaccord avec les conclusions de la FCCPC. L’Agence de presse du Nigeria a rapporté que Meta Platforms conteste cette amende de 132 milliards de FCFA et prévoit de lutter contre l’ordonnance finale émise par les autorités nigérianes de la concurrence.