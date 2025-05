National Foot 1 : Une 24e journée à haut risque ce week-end pour le titre comme pour le maintien

La 24e journée du championnat gabonais de première division se dispute ce week-end, les 17 et 18 mai, avec cinq rencontres au programme. À deux journées de la fin, certains matchs pourraient bien faire basculer la hiérarchie, tant dans la lutte pour le titre que dans la bataille pour le maintien.

Le choc du week-end se jouera ce samedi à Sibang, où Vautour Club accueillera l’intouchable leader, Mangasport. Invaincus depuis le début de la saison, les Moandais avaient dominé les FPN à l’aller (3-2). Pour les policiers, aujourd’hui troisièmes après avoir été doublés par le Stade Mandji, l’enjeu est triple : laver l’affront du match aller, infliger à Mangasport sa première défaite de la saison et reprendre la deuxième place.

Match Date Enjeu principal Vautour Club vs Mangasport Samedi 17 mai Revanche pour Vautour, première défaite possible pour Mangasport, place de dauphin en jeu AS Dikaki vs Bouenguidi-Sports Samedi 17 mai Duel direct pour le maintien, un faux pas pourrait être fatal US Bitam vs Lozosports Dimanche 18 mai L’US Bitam joue sa survie, victoire impérative pour éviter la relégation AO CMS vs Lambaréné AC Dimanche 18 mai Milieu de tableau, enjeu d’honneur et de classement final FC 105 vs CS Bendjé Dimanche 18 mai Occasion de remonter au classement pour FC 105, stabilité à préserver pour Bendjé

Une mission relevée, mais pas impossible dans un contexte de fin de saison tendu. Plus bas dans le classement, le duel entre l’AS Dikaki (24 points) et Bouenguidi-Sports (25 points) s’annonce décisif dans la course au maintien. Le vaincu de cette confrontation directe pourrait basculer dangereusement dans la zone rouge. Pour les deux clubs, le calcul est simple : ne pas perdre.

L’US Bitam, ancienne place forte du football gabonais, joue gros face à Lozosports. Englués dans une série noire, les Bitamois n’ont plus droit à l’erreur. Une victoire est impérative pour espérer sortir la tête de l’eau et éviter une fin de saison cauchemardesque. Les deux autres rencontres au menu de cette 24e journée verront l’AO CMS croiser le fer avec Lambaréné AC, pendant que le FC 105 tentera de résister au CS Bendjé.