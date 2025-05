National Foot 1 : L’ex triple champion du Gabon CF Mounana, relégué en deuxième division !

La sentence est tombée ce samedi après-midi à l’issue de la 25e journée du National Foot 1. Battu à domicile par l’Union sportive de Bitam sur le score sans appel de 2 buts à 0, le CF Mounana a composté son billet pour la deuxième division. Une issue cruelle mais attendue pour un club qui n’aura jamais su redresser la barre cette saison. Avec seulement 18 points et une différence de buts de -12, les hommes de Kevin Ibinga ne pourront plus revenir au classement et accompagnent ainsi le Centre Sportif de Bendje, également relégué, dans l’antichambre du football gabonais.

Longtemps lanterne rouge, le club fondé en 2006 n’a remporté que quatre matchs cette saison, pour six nuls et quinze défaites. Incapable de s’imposer à domicile ce samedi 24 mai face à une équipe de Bitam bien en place, le CF Mounana a vu ses derniers espoirs de maintien s’évanouir une journée avant la fin du championnat. Son ultime rencontre, prévue la semaine prochaine contre l’AO CMS, ne comptera plus que pour l’honneur.

Déboires judiciaires de son président

Mais au-delà des résultats sportifs décevants, la descente du CF Mounana s’inscrit dans un contexte bien plus large, marqué par les turbulences judiciaires de son président et fondateur, Hervé Patrick Opiangah bien que provisoirement remplacé par Gregue Nguele. Ancien ministre des Mines de la transition, l’homme fort du club a été rattrapé par la justice avant même le début de la saison. Accusé dans une affaire de viol sur sa belle-fille, il avait préféré fuir le pays tout en niant ces accusations. Après s’être soustrait à la justice, il tente de faire annuler les charges pensant contre lui en vain.

Le président du club en cavale

Privé de son principal bailleur qui a fuit la justice de son pays, le CF Mounana n’a jamais trouvé la stabilité nécessaire pour performer sur le terrain. Les conséquences de cette désorganisation se sont fait sentir tout au long de la saison : une défense fébrile, une attaque muette, et un vestiaire sans cap clair. L’absence prolongée de son président emblématique a pesé lourd sur le moral et la gestion du club, précipitant une dégringolade que peu auraient imaginée il y a encore quelques années.

Chute d’un triple champion

C’est une chute brutale pour un club qui, il y a encore quelques années, faisait la pluie et le beau temps sur les pelouses du pays. Couronné champion du Gabon à 3 reprises en 2012, 2016 et 2017, également triple vainqueur de la Coupe du Gabon en 2013, 2015 et 2016, le CF Mounana était aussi l’un des rares représentants réguliers du football gabonais en compétitions africaines. Il a aussi été un creuset pour plusieurs talents, dont Aaron Boupendza, formé au club avant de s’envoler vers l’Europe et de connaître une brillante carrière, notamment en Turquie et en Arabie Saoudite.

Rares instants de joie des joueurs cette saison

Le sort du CF Mounana survient d’ailleurs au moment où le football gabonais s’apprête à rendre un dernier hommage à son enfant prodige. Les obsèques d’Aaron Boupendza, tragiquement décédé le 16 avril dernier à Hangzhou en Chine, auront lieu la semaine prochaine. Une coïncidence symbolique, qui souligne le déclin d’un club autrefois phare, aujourd’hui en quête de reconstruction.