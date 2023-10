Mondial féminin U20 2024 : Le Gabon se retire des éliminatoires faute de championnat « régulier »

La fédération gabonaise de football (Fegafoot) a officialisé dimanche son retrait de la course des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Colombie 2024. Après la cinglante gifle essuyée par les U23, les autorités fédérales n’avaient plus droit de faire de la navigation à vue et de porter en disgrâce toute une nation.

Les Panthères U20 version féminine ne prendront pas part aux éliminatoires de la Coupe du monde 2024. Ainsi en a décidé la Fegafoot qui a rendu public cette décision ce dimanche dans un communiqué de presse. Devant le naufrage récent des U23, le Gabon ne pouvait pas se permettre une nouvelle déculottée internationale. « En l’absence d’un championnat régulier et en attendant une évaluation objective des sorties de nos équipes nationales féminines sur la scène internationale, la FEGAFOOT a décidé de retirer l’équipe nationale des U20 des éliminatoires du mondial Colombie 2024 », indique le communiqué officiel parvenu à la rédaction d’Info241 « Cette décision fait suite à une profonde réflexion sur la formule du prochain championnat de football féminin et les objectifs à assigner au nouveau staff technique des Panthères dames », précise la Fegafoot. Avant de promettre que cette décision ne s’accompagnera pas de sanction pour le Gabon : « la décision de retirer notre équipe nationale féminine de cette compétition intervient-elle sans la menace d’une sanction de la CAF ». La Fegafoot entend profiter de ce laps de temps pour remettre à plat la gestion du football féminin dans son ensemble. « Ce retrait débouchera sur une gestion optimale des ressources financières pour le développement du football féminin sur le plan local ». Avant de promettre aux supporters gabonais de mettre sur pied prochainement « une équipe plus compétitive pour les prochaines échéances ».