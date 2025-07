Tentative de vol avec arme apparente : 20 ans de prison pour deux papas braqueurs à Port-Gentil

La session criminelle de la cour d’appel de la capitale économique gabonaise continue de battre son plein. Deux Gabonais d’environ 50 ans ont été condamnés vendredi dernier à Port-Gentil à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec arme apparente. Il leur est reproché d’avoir, à l’aide d’une machette, dépossédé un honnête citoyen de ses biens, dont un téléphone portable, aux environs de 3 heures du matin, dans un quartier de Port-Gentil.

Les faits remontent à la nuit du 21 au 22 avril 2018. Alors qu’il regagnait son domicile, la victime sieur Yvan Ignenguet Ignenguet fit la rencontre de deux individus, dont Aimé Juste Ibiedi à droite et Dieudonné Makoudzi, munis d’un couteau et d’une machette, qui lui intimèrent l’ordre de ne plus bouger tout en lui demandant son téléphone portable. S’y opposant, sa réaction mit en colère les deux agresseurs.

Violences

Le premier cité, tenant la machette, administra un violent coup au bras et sur la tête de leur victime, avant que celle-ci ne pousse des cris de douleur. Ce qui alerta les riverains qui sortirent de leur domicile. Sachant Yvan Ignenguet Ignenguet blessé, une course-poursuite fut alors engagée par les populations contre les deux auteurs, ce qui conduisit à l’arrestation dans un premier temps de Dieudonné Makoudzi, qui fut très vite rattrapé puis conduit immédiatement au commissariat central de police de Port-Gentil.

Une autre vue de l’audience

Lors de l’enquête préliminaire, ce dernier réfuta les faits de vol à lui reprochés. Déféré au parquet de la République, une information judiciaire fut ouverte contre lui pour les faits de tentative de vol à main armée. Inculpé par le magistrat instructeur, il reconnut partiellement les faits en déclarant que, le soir de la commission des faits, il était accompagné du nommé Aimé Juste Ibiedi, et que c’est ce dernier qui avait porté un coup de machette à la victime. Aussi, lors de son interrogatoire au fond, il se rétracta, profitant de la cabane de son ami.

Sentence

Interpellé à son tour dans un maquis alors qu’il sirotait une bière après plusieurs semaines de fuite, Aimé Juste Ibiedi fut inculpé des faits de vol à main armée. Auditionné, le mis en cause nia en bloc avant d’expliquer qu’il ne connaissait pas le nommé Dieudonné Makoudzi. Seulement, lors de la confrontation, il reconnut avoir été en compagnie de son complice lors de la commission du vol d’une bouteille de gaz et d’une machine à coudre, dans la même soirée, dans une maison d’habitation, alors même que le pays était en couvre-feu suite aux restrictions sanitaires liées au coronavirus.

Le vendredi 18 juillet dernier, devant la Cour criminelle statuant publiquement en matière criminelle, tentant de se défaire des mailles de la justice, ils ont tous deux écopé d’une peine criminelle de 20 ans, dont 10 ans de sursis, et de 200 000 FCFA d’amende. Les deux complices sont bien connus des services pénitentiaires du pays pour avoir fait l’objet d’une condamnation en 1992 et 2012.