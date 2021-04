Mondial 2022 : Patrice Neveu ne craint pas l’Egypte et promet la qualification du Gabon !

Le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, a accordé ce vendredi une interview à nos confrères de L’union. Le « patron » des Panthères est revenu sur les chances du onze national à tirer son épingle du jeu de ces éliminatoires qui débuteront en juin prochain face à des adversaires tels que la Lybie, l’Angola et les redoutables Pharaons d’Egypte. Patrice Neveu est formel, il ne craint aucune équipe malgré n’avoir pas un vivier de joueurs LOCAUX en raison de l’arrêt complet du championnat national de football.

Patrice Neveu est optimiste quant à parvenir à obtenir le ticket de qualification du Gabon au prochain Mondial de football. Dans une interview parue ce vendredi dans les colonnes de l’Union, le coach des Panthères n’a pas caché sa confiance en l’effectif actuel de la sélection nationale mais surtout sur les chances du Gabon d’arracher comme pour la prochaine CAN 2021, sa qualification pour une phase finale de Coupe du monde. Un doux rêve auquel jusque-là n’est toujours pas parvenu le pays.

« L’objectif est de se qualifier pour le Mondial », promet Patrice Neveu. « La première étape consiste déjà à bien négocier les deux premiers matchs contre la Libye et l’Égypte chez nous. Et après on verra. Nous pouvons le faire à condition d’avoir mon effectif au complet. Nous allons travailler pour y arriver. À cet effet, j’ai prévu d’organiser une grande réunion avant le premier match avec tous les joueurs pour fixer les objectifs de chacun et régler certains cas d’indiscipline dans la tanière. Car le patron des Panthères c’est bien moi », a-t-il clamé.

Concernant le grandissime et redoutable adversaire qu’est l’Egypte, Patrice Neveu ne se laisse pas démonter. « Je connais bien l’Égypte pour avoir coaché dans ce pays. C’est une belle équipe. Mais je sais que nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe sur le continent », a-t-il indiqué confiant. « Je sais aussi une chose : l’Égypte ne gagnera pas tous les matchs du groupe. Sachez que nous avons beaucoup d’ambition. Et nous mettrons toutes les chances de notre côté pour atteindre nos objecte. Nous n’allons pas trop parler mais surprendre nos adversaires avec de nouvelles stratégies », a conclu le coach.

Pour rappel, voici le calendrier du Gabon à ces éliminatoires :

▶️1ere journée : 5 - 8 juin 2021 : Libye vs Gabon

▶️2e journée : 11 - 14 juin 2021 : Gabon vs Égypte

▶️3e journée : 1er - 4 septembre 2021 : Angola vs Gabon

▶️4e journée : 5 - 7 septembre 2021 : Gabon vs Angola

▶️5e journée : 6 - 9 octobre 2021 : Gabon vs Libye

▶️6e journée : 10 - 12 octobre 2021 : Egypte vs Gabon