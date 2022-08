Libreville : Un chauffard perd le contrôle de son véhicule et tue deux riverains au PK7

Les accidents de circulation deviennent de plus en plus récurrent au Gabon et dans sa capitale. Il ne se passe plus un jour ou une semaine sans qu’on enregistre un cas d’accident de la route surtout en cette période estivale. Ce mercredi aux environs de 15h, un conducteur d’une fourgonnette de livraison roulant à vive allure, a fauché deux personnes au quartier PK7 non loin de la station service. Le choc a été d’une violence inouïe que les deux principales victimes ont trouvé la mort.

Les populations du quartier PK7 sont sous le choc depuis hier. Et pour cause, alors que deux personnes d’une trentaine d’années attendaient paisiblement sur le trottoir un transport un commun, elles seront mortellement fauché par un chauffard. La faute à une camionnette immatriculée JH-240-AA transportant des produits vivriers. Son chauffeur qui roulait à vive allure, aurait perdu le contrôle de sa fourgonnette, avant de finir sa course dans un ravin. Une autre vue de la camionnette à l’origine du drame Selon des témoins, le chauffeur du camion de livraison roulait à une vitesse démentielle. Au point de faire une sortie de piste et de s’en prendre aux personnes présentes sur le trottoir qui tentait de rallier le centre ville. Mais aussi à un autre véhicule de marque Isuzu qui était en stationnement sur son point de chute. Le camion fou finira sa folle course dans un canal d’évacuation d’eau qui jouxtait la chaussée. Un drame qui aurait pu évité. Josselin Maniacka, une des deux victimes mortelles de l’accident L’accident a fait également plusieurs blessés qui ont été évacués dans une structure de soin. Parmi eux les deux personnes à bord de la fourgonnette folle. L’enquête sur cet accident mortel a été confiée à la gendarmerie nationale, chargée de faire la lumière sur ce drame qui vient une nouvelle fois d’endeuiller des familles. Le chauffeur du camion a quant à lui été aussitôt arrêté. L’enquête judiciaire ouverte devra désormais livrer les zones d’ombre de ce dramatique accident.