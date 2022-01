Leurs primes toujours impayées, les agents du CNOU du Gabon cesseront le travail ce lundi !

Le monde universitaire gabonaise continue d’être en ébullition sociale. Après les enseignants-chercheurs en grève depuis plusieurs semaines, le tour revient désormais au personnel du Centre national des œuvres universitaires (CNOU) d’entrer en grève ce lundi 31 janvier. C’est la décision prise ce vendredi par les agents réunis en assemblée générale à l’Université Omar Bongo (UOB) de Libreville.

Les agents en colère réclament le paiement de leurs primes du 3e et 4e trimestre de l’année 2021 que l’Etat gabonais ne s’est pas empressé de régler depuis. « La décision est venue de la base. A partir de lundi 31 janvier, il n’y aura plus du travail au Centre national des œuvres universitaires sur toute l’étendue du territoire, même le service minimum, il n’y en aura plus », a annoncé Lekomo Sankele, porte-parole des agents.

Selon plusieurs sources, le montant des primes à régler aux agents du CNOU serait de l’ordre de 1,3 milliard FCFA. Une ardoise que peinerait à éponger les autorités gabonaises à qui les agents réclament aussi le bonus relatif à l’arbre de Noël 2021. Pour rappel, le CNOU est un établissement public créé en 1971 pour favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants au Gabon.